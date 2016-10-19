Медицинский туризм набирает обороты. По прогнозам ВОЗ, в ближайшее время он станет одним из ведущих в глобальной экономике. Обнародован рейтинг самых привлекательных стран для медтуризма 2016 года. Согласно ему, в тройке лидеров Канада, Англия и Израиль. Именно туда на лечение ежегодно выезжают десятки тысяч россиян.



Почему россияне лечатся за границей

Лечение за границей несет ряд преимуществ, которыми пока, к сожалению, не может обеспечить наших сограждан российская медицина. Среди них:

высокий уровень сервиса и комфорта в медучреждениях,

достойный послеоперационный уход,

наличие современного оборудования,

регулярное исследование и внедрение инновационных методик лечения. Недавно ученые из Англии открыли инновационный способ лечения онкобольных на основе препаратов для иммунотерапии, а чуть ранее в рамках эксперимента был излечен больной ВИЧ. Так, науке стал известен первый случай излечения от ВИЧ-инфекции.



На волне таких глобальных открытий медтуризм в Англия приобретает популярность. Для прохождения лечения, эту страну уже выбирают многие известные российские персоны. Так, оперный певец Дмитрий Хворостовский, которому в 2015 году диагностировали опухоль головного мозга, успешно борется с болезнью в одной из английских клиник. После первого курса лечения он смог быстро вернуться на сцену. Конечно, лечение в Англии требует немалых финансовых средств. Но помимо этого, для многих настоящим препятствием становится и получение визы в Великобританию.

Как получить визу в Англию для лечения

Британия известна своей жесткой миграционной политикой и получить английскую визу для лечения тоже непросто. Для этого необходимо собрать ряд документов:

Приглашение от английской стороны, так как медицинская виза в Британию относится к типу гостевых виз. С клиникой должна быть четкая договоренность, вплоть до расписанного курса лечения со сроками и стоимостью.

Банковский счет со средствами для оплаты курса лечения и проживания на территории страны, для доказательства финансовой состоятельности заявителя.

Из дополнительных документов на британскую визу не будут лишними: справка от работодателя, подтверждающая сохранение вашего места и должности на все время поездки, свидетельства на право собственности на недвижимость, свидетельства о браке и рождении детей.



Плюс к документам необходимо знание английского, для правильного перевода, заполнения документов и получения положительного ответа. Сейчас, чтобы избежать сложностей, у заявителей есть замечательная возможность прибегать к помощи в получении визы в Англию специализированных агентств. Чем заявители с удовольствием и пользуются. Например, это можно сделать здесь . Агентство «LONDON VISA» помогает без отказов оформить визу по приглашению в Англию шенген, а также получить визу в США в Москве и для жителей регионов.

Медицинский туризм в России

Россия в рейтинге стран для медтуризма только начинает набирать обороты. Сейчас она занимает 34-е место из 41 возможного. Главная причина – низкий уровень медицинского оснащения и обслуживания в медучреждениях – блестящая работа известных своим профессионализмом российских хирургов «смазывается» плохой реабилитацией из-за некачественного послеоперационного ухода. Но несмотря на это, поток зарубежных пациентов растет. Сегодня среди них граждане бывших советских республик и американцы. Чтобы не отстать от мирового тренда, и повысить число пациентов и из других стран, российское правительство намерено сделать все возможное, чтобы увеличить привлекательность российского медобслуживания. Пока среди его предложений – разработка программы развития медтуризма, создание рейтинга российских клиник, подготовка высококвалифицированных медсестер со знанием иностранных языков для ухода за пациентами после операций и другое. Если меры окажутся эффективными, возможно, не только иностранцы, но и наши сограждане, предпочтут проходить лечение в России.

