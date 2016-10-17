Тренинги - неотъемлемая часть корпоративного образования и личностного роста. Они позволяют получить ценные советы по развитию своих навыков от профессионалов, которые преуспели в какой-то отрасли. При этом тренинг - это не волшебная таблетка, которая на следующее же утро приведет к потрясающим результатам. Это скорее как спортивная тренировка, отмечают эксперты одного из ведущих тренинговых центров России - “Синтон Тренинг-центр”. Тренер во время занятия покажет слушателям способы решения психологических задач и проконтролирует правильность действий. Также вы сможете попробовать предложенные инструменты на практике, ощутить, что называется, “на собственной шкуре”. Отличные результаты будут несомненно, если, во-первых, человек сам настроен на усвоение материала и применение на практике новых навыков. Во-вторых, он должен и в дальнейшем применять и оттачивать инструменты, которые изучил. Подержать инструмент в руках - важно, но только постоянная практика сделает вас профессионалом. Тренинговый центр предлагает широкий ассортимент тренингов по разным темам от известных специалистов в своей отрасли. К примеру, очень востребованные курсы риторики и ораторского мастерства. Это занятия, призванные научить вас мастерски владеть речью и уметь ответить на любые каверзные вопросы. Вы сможете использовать свою речь для защиты от психологического давления, начнете выигрывать в риторических дуэлях любой сложности, виртуозно отвечать на попытки собеседника или собеседников манипулировать вами, уверенно себя чувствовать при работе со сложной публикой, а также с достоинством выходить и психологически непростых ситуаций. Эти навыки будут к месту как в работе, так и просто в жизни. Другой востребованный тренинг посвящен лидерству. Он ответит вам на вопросы, как создать успешную и эффективную команду. На странице тренинга вы можете узнать, что занятия нацелены на широкую аудиторию: специалистов, начинающих руководителей, управленцев среднего звена и топ-менеджеров. Среди других популярных тренингов - создание проекта своей мечты, результативное управление персоналом, программа повышения личной эффективности, тренинги уверенности, системное достижение целей и так далее. Кроме того, если вы чувствуете в себе уверенность и можете поделиться своими знаниями с аудиторией, вы можете захотеть спланировать и провести собственный тренинг. По ссылке можно ознакомиться с тренингом, который поможет вам в этом всего за четыре дня. Данный тренинг подойдет не только начинающим тренерам, но и опытным. С ними поделятся арсеналом новых упражнений и приемов, способами систематизации знаний и защиты своих методик от копирования.