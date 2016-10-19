Сейчас, когда Великобритания объявила о намерении выйти из состава ЕЭС, рынок недвижимости Лондона начал терять позиции. Объекты дешевеют, что, с одной стороны вызывает беспокойство у тех, кто уже владеет недвижимостью в городе, но, с другой стороны, вызывает интерес у тех, кто только собирается вложиться в жильё или другую собственность. Но лучшие инвестиции в недвижимость сегодня предлагает не только Великобритания, но и Арабские Эмираты, причём ОАЭ обладают некоторыми преимуществами перед Туманным Альбионом:

цены в ОАЭ в целом доступнее;

некоторые эмираты обладают развитой туристической индустрией, что повышает ценность местной недвижимости;

в ОАЭ отсутствуют налог на недвижимость и подоходный налог.

Сравнение рынков недвижимости Лондона и ОАЭ

Если сравнивать некоторые показатели рынков, то преимущество окажется на стороне Арабских Эмиратов. Так, средняя доходность объектов в Дубае составляет 7-8%. Аналогичный показатель Абу-Даби, по последним данным, составил 8,8%. А вот недвижимость Лондона приносит владельцам только 2,9% годовых.

При этом практически любые операции с недвижимостью в Великобритании потребуют уплаты налоговых пошлин, а с недавнего времени при покупке второго, третьего и т.д. объектов покупатель вынужден будет заплатить дополнительные 3% в казну государства. Кроме того, доход, полученный от реализации недвижимости, также облагается налогом. Для сравнения, при покупке недвижимости в Дубае нужно лишь заплатить пошлину в размере 4%.

Стоит отметить и такой важный момент, как развитие инфраструктуры в сравниваемых городах. Наибольшим потенциалом с этой точки зрения обладает Дубай. Хотя по ряду параметров его инфраструктура отстаёт от лондонской, сейчас правительство активно спонсирует ряд крупных проектов. С точки зрения инвестирования в недвижимость это означает ощутимую прибавку к стоимости местных объектов в будущем.

Что касается цены вопроса, то жильё и другие объекты в Арабских Эмиратах обходятся дешевле, чем в Лондоне. С другой стороны, в обоих случаях наблюдается ценовой спад, что не нравится владельцам недвижимости, но привлекает инвесторов, только ищущих варианты размещения капитала. Впрочем, если рынок Эмиратов может начать восстанавливаться в ближайшие месяцы, то ценовой спад в Лондоне только начался.

При всех преимуществах и недостатках, выбрать лучшие инвестиции в недвижимость очень трудно, ведь и Лондон, и ОАЭ представляют собой надёжные площадки с большим потенциалом.