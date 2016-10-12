Санкт-Петербургский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» имени Святослава Федорова успешно работает с 1987 года. Это современный медицинский комплекс, который включает в себя операционно-диагностический корпус и удобную гостиницу для тех пациентов, которым требуется наблюдение в стационаре. Клинику выбирают за высокий уровень оснащения и оказания медицинской помощи.

Перечень услуг филиала:

комплексная диагностика зрения;

эксимерлазерная коррекция зрения (близорукости, дальнозоркости, астигматизма);

хирургическое лечение всех видов заболеваний глаз, в том числе катаракты, глаукомы, отслойки сетчатки, последствий травмы глаза, помутнений роговицы, онкологических заболеваний органа зрения.

лазерное лечение диабетических поражений органа зрения и возрастной макулодистрофии;

детская офтальмология;

окулопластические операции;

врачебный подбор контактных линз и очков;

лабораторные анализы.

В стационаре Санкт-Петербургского Филиала МНТК «Микрохирургия глаза» имени Святослава Федорова имеются удобные одно- и двухкомнатные номера. Пациенты размещаются в стандартных номерах по 2-3 человека, а при желании - в одноместных номерах «люкс» и «полулюкс». В клинике работает столовая, уютное кафе, бар, можно пользоваться междугородней или международной телефонной связью, факсом. Сервисное бюро оказывает помощь в заказе обратных билетов на поезд или самолет. Все это обеспечивает высокий «гостиничный» уровень комфорта для пациентов, находящихся в клинике на лечении.

Рефракционная хирургия

Лазерная коррекция зрения в Санкт-Петербургском Филиале МНТК «Микрохирургия глаза» имени Святослава Федорова имеет огромный опыт - более 100 тысяч проведенных операций. В клинке работает высокопрофессиональный персонал: офтальмохирурги высшей квалификационной категории, кандидаты наук, члены зарубежных офтальмологических обществ, опытные оптометристы и медсестры.

Для успешного лечения астигматизма, дальнозоркости, близорукости применяется передовое оборудование:

несколько эксимерных лазеров производства Германии;

фемтосекундный лазер VisuMax, Carl Zeiss;

операционно-диагностическая система SRS-Master (для выполнения персонализированной коррекции);

диагностические приборы для бесконтактных исследований органа зрения.

Санкт-Петербургский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» имени Святослава Федорова – единственная в Северной столице клиника, владеющая технологией ReLEx® Smile (фемтосекундный лазер воздействует внутри роговицы, а не в поверхностных слоях).

Процедуры по лазерной коррекции зрения в МНТК «Микрохирургия глаза» им. Святослава Федорова отличаются малой длительностью (до 10-15 минут), краткими циклами воздействия лазера (до 35 секунд) и безболезненностью.

Эксимерлазерное лечение проходит в несколько этапов:

предварительная запись на обследование;

подготовка к диагностическим процедурам с учетом рекомендаций врача;

диагностическое обследование и консультация офтальмохирурга (оценка состояния органа зрения и расчет программы лечения, длительность – 1-2 часа);

сдача анализов крови;

операция;

послеоперационное восстановление (использование прописанных глазных капель) и наблюдение по индивидуальному графику.

При оказании медицинских услуг в МНТК «Микрохирургия глаза» имени Святослава Федорова пациентам гарантируется безопасность, высокая эффективность методик, отсутствие боли и проведение операций в соответствии с мировыми стандартами. Разработанные клиникой технологии признаны офтальмологами всего мира, применяется лучшее оборудование и инструменты, а специалисты на все 100% заинтересованы в отличном результате.