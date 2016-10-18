На сегодняшний день раскрутка и SEO-продвижение являются одними из лучших и наиболее эффективных способов продвижения бизнеса. В случае выбора правильного подхода к раскрутке это будет некий пусковой механизм, благодаря работе которого значительно увеличится уровень продаж и будет обеспечен стабильный трафик новых покупателей и заказчиков.

Вы ищете высококвалифицированную организацию, предоставляющую услуги по продвижению сайтов? Тогда федеральная интернет-компания «R52.RU» - это наиболее оптимальное для Вас решение. Почему? Все дело в том, что в данной сфере наша фирма работает уже 17 лет и за этот период нами было успешно выполнено более 2000 проектов для российских и зарубежных заказчиков, что позволило накопить бесценный опыт и багаж знаний.



Компания «R52.RU» представляет полный комплекс услуг по продвижению интернет-сайта

Услуга раскрутка и SEO-продвижение сайтов включает в себя следующие этапы:

- подбор семантического ядра и СЕО аудит. В данном случае перед специалистами будет стоять задача определить наиболее эффективные и частотные запросы, за счет которых и будет раскручиваться веб-ресурс. Следует отметить, что данный этап является самым важным, потому как он определяет стратегию, направление и эффективность раскрутки;

- создание посадочных страниц. Сегодня landing page – это достаточно эффективное, а поэтому и модное направление в рекламе и сайтостроении. Отличительной чертой такого рода страницы является то, что она максимально заточена под ключевые слова и узкие группы запросов;

- внутренняя оптимизация веб-ресурса. Данный этап наиболее масштабный и трудоемкий в процессе выполнения раскрутки сайта. Он подразумевает совершенствование мета-тегов, структуры наполнения сайта, текстов, а также исправление технических недочетов и ошибок, часто оставляемые разработчиками;

- внешняя оптимизация сайта. На этом этапе SEO осуществляются работы над внешним ссылочным;

- контекстная реклама. Основными принципами контекстной рекламы являются максимальное количество заявок и минимальные траты. То есть задача специалистов заключается в оптимизации ставки за один клик и посадочных страниц, а также в конверсии кликов в клиентов.



Гарантии и финансовая ответственность:

Чтобы Вы убедились в профессионализме компании и высоком качестве предоставляемых ею услуг, с каждым заказчиком составляется юридический договор. Данный документ позволяет заказчику вернуть свои деньги в случае, если он усомниться в проделанной работе или же останется недовольным результатом.

Мы прислушиваемся к каждому пожеланию и требованию заказчика и подбираем индивидуальный подход. Сделайте свой бизнес успешнее вместе с интернет-компанией «R52.RU»!