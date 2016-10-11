Противогололедные реагенты – один из самых популярных методов борьбы с обледенением дорог. Наша компания icemelt.su реализует современные реагенты по доступным ценам. О наиболее популярных и эффективных противогололедных средствах расскажет специалист отдела сбыта Александр Петров.

Традиционные противогололедные реагенты

Уже долгие годы для борьбы с обледенением на дорогах используются доступные реагенты, которые доказали свою эффективность. К таким реагентом относятся:

1. Соль техническая. Это минеральное вещество природного происхождения, которое добывается в соляных озерах или шахтах. Имеет белый цвет с различными оттенками. Техническая соль уже десятки лет используется для посыпки тротуаров и дорог в зимний период времени.

2. Пескосоль. Это смесь в определенных пропорциях технической соли и песка, добытого в карьере. Это самое популярное средство для борьбы со льдом. Наносится на дорожное покрытия после появления первых признаков льда.

3. Гранитная крошка. Образуется в карьерах в результате раскола и дробления гранита. Для посыпки дорог и тротуаров зимнее время используется гранитная крошка размером 2,5-5 миллиметров. Однако вещество не растапливает лед, поэтому используется одновременно с технической солью.

Современные противогололедные реагенты

Количество автомобилей увеличивается с каждым годом. Особенно трудно двигаться по дорогам зимой. Дорожные службы просто не успевают посыпать проезжие части и тротуары традиционными противогололедными средствами, которые через несколько дней теряю свою эффективность. На помощь дорожникам пришли заводы-производители, которые разработали реагенты нового поколения с длительным периодом действия. К таким можно отнести:

1. Айсмелт. Это линейка реагентов используется для борьбы с обледенением и снежными накатами. Расплавляет лед до состояния воды, но в тоже время абсолютно безопасен для здоровья человека и транспортных средств.

2. Хлористый кальций. Не разрушает металлические поверхности, так как современные реагенты с хлористым кальцием содержат специальные ингибиторы коррозии. Хлористый кальций также связывает ионы натрия, которые имеются на верхнем слое почвы, что защищает зеленые насаждения около дорог.

3. Бишофит. Это средство давно завоевало доверие среди коммунальных служб. Бишофит превращает лед и снег в кашу, которую намного проще убирать с дорог и тротуаров.

Мы рассмотрели лишь наиболее популярные противогололедные реагенты. Приобрести их вы всегда можете в нашем интернет-магазине http://icemelt.su/ по привлекательной цене.