В условиях неограниченного доступа к информации все чаще люди ставят себе диагнозы самостоятельно, с помощью интернета. Это неверное решение, способное привести к серьезным проблемам со здоровьем, ведь без должной диагностики не будет и правильного лечения.

Часто люди путают профессии психолога, психотерапевта и психиатра. В нашей клинике работает психиатр – это специалист, который занимается диагностикой и лечением психических расстройств и разного рода зависимостей, а также назначает лечение, в том числе медикаментозное. Психиатр – это человек с высшим медицинским образованием, и только он имеет право диагностировать и лечить расстройства психики. В нашем медицинском центре работает квалифицированный психиатр с богатым опытом работы.

При необходимости вы имеете возможность заказать у нас психиатрическая помощь на дому. Это необходимо для людей с ограниченной подвижностью, пожилых пациентов и тех, кто не в состоянии или не хочет выйти из дома. Специалист придет к вам домой, чтобы поставить диагноз и выписать лечение. В отдельных случаях нужна госпитализация, если пациент представляет опасность для себя и других или если его лечение в домашних условиях невыполнимо.

Помощь психиатра на дому в Москве

Помощь психиатра на дому распространяется и на зависимых от алкоголя или наркотических веществ. Врач помогает пациентам, чья зависимость приводит к потере физического и душевного здоровья, нарушению поведения и асоциальным поступкам. Пациент должен прибегать к помощи специалиста добровольно, осознавая всю суть проблемы.

Помощь психиатра – это не просто диагностика заболевания. Главная его задача – это защита интересов психически больного человека, а также посильная помощь в обеспечении нормального образа жизни и понимания окружающих. При необходимости врач дает консультацию близким больного насчет его образа жизни.

Пациент остается защищен правами человека, в том числе о неразглашении его состояния, сохранения анонимности и конфиденциальности. Доктор строго соблюдает принципы профессиональной этики, ведь пациенты, если они способны нести за себя ответственность, имеют полное право на информацию о поставленном диагнозе и предлагаемых способах лечения, их эффективности и побочных эффектах. Пациент самостоятельно выбирает программулечения в соответствии со своими пожеланиями. В случаях, когда это невыполнимо, за него этот выбор делают близкие родственники.

Помощь психиатра на дому - psihiatrov.net