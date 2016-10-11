Любая уважающая себя фирма, нацеленная на долгосрочную деятельность, уделяет большое внимание мелочам. В этом конкретном случае под мелочами имеется в виду представляющая компанию полиграфическая продукция. Глядя на визитки, календари, бумажные блокноты и ежедневники сотрудников фирмы, клиент может сделать вывод о серьезности компании в целом. Все это значит, что хорошей фирме просто необходим надежный, всегда готовый пойти навстречу партнер в области предоставления полиграфических услуг.

Среди Санкт-Петербургских типографий, множества благодарных отзывов удостоилась компания Растр. Данная компания занимается изготовлением визиток, флаеров, открыток, календарей, конвертов, блокнотов, пакетов, ежедневников, сувенирной и канцелярской продукции. Растр также занимается постпечатной обработкой. Наличие собственной дизайнерской студии позволяет типографии работать не только с готовыми макетами, предоставляемыми заказчиками, но и разрабатывать дизайн продукции под ключ.

Среди сувенирной продукции типографии Растр сейчас особой популярностью пользуются ежедневники. Подробно узнать обо всех предложениях компании можно на странице http://raster-spb.ru/souvenirs/diaries/. Купить ежедневник с нанесением логотипа стремятся не только крупные копании, но и небольшие фирмы, которые большое внимание уделяют выработке корпоративного имиджа.

Деловая галантерея известных брендов с нанесенным на нее логотипом заказчика или оригинальным тиснением, включением рекламных страниц может стать хорошим подарком для сотрудников и клиентов.

Среди ежедневников, которые можно персонализировать для конкретной фирмы, товары таких известных брендов как Letts, Nazarenogabrielli и Адъютант. Заказ может состоять из одного ежедневника или же из большого корпоративного тиража, в зависимости от выбора клиента.

Рабочее место сотрудника фирмы кроме ежедневника на 2017 год может дополнить записная книжка и фирменная ручка с элегантной гравировкой. Такие мелкие элементы делового стиля позволяют произвести хорошее впечатление. Вне зависимости от количества заказанной продукции, типография Растр выполняет все заказы быстро и качественно. Это возможно благодаря наличию собственного современного производства. Готовые визитки, календари, ежедневники и прочую полиграфическую продукцию курьеры типографии могут доставить прямо в офис заказчика.