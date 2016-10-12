Спальня является самым спокойным помещением в доме, поэтому нужно очень внимательно и ответственно отнестись к выбору стиля интерьера. Это место, куда очень редко заглядывают посторонние люди. Именно здесь хозяева получают новый заряд энергии для следующего дня и сбрасывают груз дневных забот. По этой причине дизайн интерьера спален должен быть спокойным, умиротворяющим и настраивать на безмятежный лад.

Современные спальни поражают разнообразием стилей. Выполняя ремонт дома, а также ремонт квартиры, создавая дизайн интерьера спальни, все чаще используют модерн благодаря его простоте, практичности и комфорту. Также многие останавливают свой выбор и на таком стиле, как хай-тек – он отличается легкими и светлыми тонами, затейливыми и плавными формами. Основным отличием этих стилей являются современные аксессуары, минимальное количество мебели и легкая атмосфера. Для современной спальни особую роль играет комфорт, уют, свежие дизайнерские идеи и практичность.

Создавая дизайн квартиры , дома, в частности спальни, следует знать, что современный интерьер подразумевает полную свободу в использовании светового сочетания. Что касается материалов, то никаких ограничений нет – можно выбрать и природные, и натуральные, и синтетические.

В таких спальнях нередко можно встретить современную аппаратуру, новейшие технологии и всевозможные новшества и достижения.

Если говорить о декоративных элементах, то их количество зависит от площади спальни, и они могут быть как традиционными, так и современными. И если данное помещение используется только для сна, нужно минимум декора и мебели, так как в этом случае функциональная нагрузка будет небольшой.

Однако в спальне мы зачастую не только спим, поэтому нужна просторная комната и несколько отдельных зон – туалетный столик, бар, гардеробная, зона отдыха. В этом случае функциональная нагрузка возрастает.

Современный дизайн дома, а именно спальни, довольно часто оригинальный и смелый. Потолок может быть отражением пола – для этого выбирается одинаковый отделочный материал для пола и потолка. Кроме этого, можно установить многоуровневый потолок с оригинальной композицией.

Что касается цветовой гаммы для современной спальни, то она может быть любой. Однако стоит помнить, что яркие и чрезмерно насыщенные тона могут быстро надоесть, нарушить сон и раздражать нервную систему. И поэтому в такой спальне будет проблематично отдохнуть.

Освещением в спальне может служить и традиционная люстра, и несколько встроенных источников света, расположенных по всему периметру потолка.

В спальне, выполненной в современном стиле, мебель должна быть удобной, комфортной, модной и без лишнего декора. Отлично подойдут кровати с выдвижными ящиками, где можно хранить постельное белье, диваны-трансформеры, раскладные кресла. Практичными и функциональными считаются встроенные и корпусные шкафы абсолютно любой конфигурации с открытыми и закрытыми секциями, комоды, вместительные тумбы, а также разнообразные туалетные столики. Благодаря такой мебели современная спальня становится и практичной, и одновременной комфортной и уютной.

Профессиональный дизайнер интерьера Ирина Романова отлично разбирается во всех тонкостях и нюансах современного дизайна интерьера спальни, имеет большой опыт в данной сфере, множество интересных и креативных идей, которыми готова поделиться со своими заказчиками, а затем совместно их реализовать. Ответственность, оперативность, высокий уровень профессионализма, доступные цены – все это готова предложить дизайн студия «ИнтеРИВ» и ее ведущий специалист Ирина Романова.