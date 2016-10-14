В отношении современного компьютера предъявляется ряд жестких критериев. Один из наиболее важных - способность в предельно сжатые сроки обрабатывать большое количество информации. Эту функцию обеспечивает оперативная память. Запоминающее устройство функционирует в определенном скоростном режиме. Имеет смысл заменить стандартный SDRAM более технологичным модулем ddr. Перед его установкой требуется удостовериться, чтобы устройство было совместимо с ПК. Использование производительного модуля создает предпосылки для полноценного апгрейда компьютера - после размещения в слотах плат удается выполнять комплекс работ на высокой скорости.

Допускается установка только модуля, поддерживаемого имеющейся материнской платой. Получить нужную информацию проще всего при изучении находящейся на ее поверхности маркировки (литерно-циферной). В сети представлена вся необходимая информация относительно степени совместимости материнских плат и модулей оперативной памяти. Остается определиться с техническими параметрами искомого устройства.

DDR последнего поколения (третьего) обладают тактовыми частотами, достигающими значения в 2400 Мгц. К категории их очевидных преимуществ относят и:

малое тепловыделение;

сниженное потребление электрической энергии.

Между тем, на практике до сих пор успешно эксплуатируется оперативная память второго и первого поколения. Владельцам компьютеров, принявших решение купить ddr, важно знать: эти модули несопоставимы друг с другом. Причины состоят в разных не только физических, но и электрических характеристиках.

При поиске нужно модуля учитывают и form factor. Речь ведется о стандарте, в соответствие с требованиями которого выполнена сама планка. Разные (в конструктивном отношении) платы предусмотрены для стационарных компьютеров и ноутбуков.

Отдельное внимание обращать следует и на такие критерии оперативной памяти, как скорость, с которой передаются сведения, и частота шины. Эти две характеристики прямо пропорциональны друг другу. Частоту подбирают с учетом возможностей операционной системы. Она должна совпадать с соответствующей характеристикой процессора и материнской платы.

Материнская плата ПК способна поддерживать работу ddr в различных режимах. Выбирается такой из них, в котором скорость функционирования оперативной памяти окажется максимальной. Выделяют следующие разновидности режимов:

ассиметричный (запускается при наличии единственной платы);

симметричный (платы для соответствующей работы устанавливают в слоты парами);

трехканальный (одинаковый объем памяти предусмотрен для трех каналов);

гибкий (подходит для функционирования нескольких модулей, неодинаковых по объему, но имеющих общую частоту).

Наибольшей производительностью обладает оперативная память, способная эффективно поддерживать четыре канала.