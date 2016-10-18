“Щелкунчик” - классика балетных постановок, которая за время своего существования не потеряла актуальности и любви зрителей. Это один из тех шедевров, которые собирают полные залы и являются синонимом предновогоднего, рождественского чуда. Большой театр ежегодно дарит своим зрителям эту зимнюю сказку, чья популярность объясняется уникальностью самой постановки и прекрасным исполнительским мастерством актеров. Балет “Щелкунчик” был создан гениальным российским композитором Петром Ильичом Чайковским в 1892 году. Либретто к оригинальному балетному спектаклю было написано Мариусом Петипа. За основу он взял сказку Гофмана “Щелкунчик и мышиный король”. Премьера состоялась на сцене Мариинского театра 6 декабря 1892 года. С 1919 года история постановок балета “Щелкунчик” непрерывно связана с Большим театром. За почти сто лет на сцене театра зрители увидели четыре разные версии, включая постановку Юрия Григоровича, которая была представлена публике в 1966 году и является канонической. Его версия представляет собой настоящий философский спектакль. Именно она больше всего полюбилась зрителям. Балет “Щелкунчик”, символ Нового года и рождественских праздников, состоит из двух действий. По сюжету в первом из них показаны сцены в доме Штальбаумов, где главные герои балета - дети Мари и Фриц - получают подарки от своего крестного. Мари достается смешной человечек - Щелкунчик, что становится началом увлекательной истории. В ней находится место встрече с ожившими игрушками, битве с Мышиным королем и превращению оловянного солдатика в прекрасного принца.

Во втором действии балета после прекрасного путешествия по игрушечному царству Мари понимает, что все это ей приснилось. Билеты на балет Щелкунчик уже продаются в онлайн-кассах. Попасть на рождественскую сказку в Большой театр можно начиная с 23 декабря, а посмотреть классическую постановку на одной из главных балетных площадок страны – по 31 декабря. Заказать билеты удобнее всего онлайн и как можно скорее. Почему? Во-первых,балет Щелкунчик в Большом театре, как и многие другие постановки, обычно аншлаговый. Купить билеты незадолго до самого спектакля бывает проблематично. Обычно они раскупаются сразу после поступления в продажу, то есть еще осенью. Во-вторых, забронировав билет на спектакль заранее, вы сможете обеспечить себе лучшие места в зале. Балет “Щелкунчик” идет на исторической сцене, представлен в версии 1966 года Григоровича, продолжается 2 часа 15 минут с одним антрактом. Возрастное ограничение 6+.