Популярность специализированной транспортной техники возрастает с каждым годом. Люди привыкли использовать надежные бортовые автомобили для перевозки грузов. Но это не идеальный вариант, ведь в таком транспорте нет никакой защиты различных вещей и мебели от негативных внешних воздействий. На смену бортовым авто приходят специальные фургоны разного типа, которые обеспечивают перевозку грузов на дальние расстояния без ущерба для них.

Какой фургон арендовать: разновидности востребованного транспорта

Многие компании, которые специализируются на грузоперевозках имеют целый автопарк подходящих машин для разных целей. Зачастую на них работают водители и грузчики, чтобы можно было легко осуществить квартирный, дачный, офисный переезд за определенную плату. Но не все компании могут позволить себе подобный размах. Небольшие фирмы арендуют фургоны на некоторое время, чтобы пользоваться ими для предоставления качественных услуг.

Граждане, которые задумали переезд, не всегда пользуются услугами подобных организаций. Поэтому для них оптимальным решением может стать аренда фургона без водителя, чтобы самостоятельно транспортировать груз. Техника различается по мощности, базовым шасси, погрузочной высоте и иным спецификациям. Некоторые фургоны имеют ограничения по массе перевозимых грузов. В последнее время особенно востребованы промтоварные, изотермические и мебельные вариации. Первые используются для транспортировки вещей, которым не требуется поддержание определенного температурного диапазона. В изотермических фургонах устанавливают специальные рефрижераторы для охлаждения, замораживания или подогрева продукции. Это оптимальное решение для транспортировки пищевой продукции.

Машины для перевозки мебельных изделий представлены с внутренней отделкой из древесины или пластика, влагостойкой фанеры для сохранения качества груза. На некоторое оборудование специально устанавливают гидроборт для оперативного подъема габаритной мебели и других грузов. Самыми надежными сегодня считаются цельнометаллические фургоны, которые обладают прекрасной маневренностью и делают перевозки совершенно безопасными.

Современный «Портер»: почему именно фургон от Hyundai?

Hyundai Porter – это легкий коммерческий грузовик, который пользуется большим спросом в России и других странах. Наряду с демократичной ценой он демонстрирует и другие положительные особенности. «Портер» может похвастаться отличной маневренностью при небольших габаритах. Максимальная скорость передвижения на дизельном силовом агрегате достигает 160 км/ч.

Для многих организаций и частных лиц аренда Портера стала самым выгодным решением. Этот малогабаритный фургон всегда был оборудован качественной подвеской со стабилизаторами поперечной устойчивости. Чтобы повысить грузоподъемность машины, разработчики сделали заднюю подвеску с гидравлическими амортизаторами рессорной, то есть зависимой.

Водителей всегда радовало и внутреннее обустройство салона транспортного средства от компании «Хендай». Приборная панель выполнена из качественного пластика, сиденье легко поднимается и фиксируется упором. Вместо бортовой платформы на «Портер» устанавливают разные вариации фургонов — промтоварные, изотермические и специализированные для перевозки хлеба. Такая техника может легко использоваться в разных областях деятельности за счет своих очевидных преимуществ. В новой модификации грузовика, которая выпускается с 2012 года, установлены противотуманные фары.