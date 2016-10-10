Актуальные новости с сайта Amposter.com. Даже те, кто не разбирается в мотоциклах, знают, что Yamaha – это скорость, мощность и адреналин. Модель R1M – это просто двухколесная ракета, этот мотоцикл отражает характер своего хозяина.

Преимущества R1M

Есть немало мотоциклов, более мощных, чем Yamaha YZF-R1M, но управляемость и динамика у нее сочетаются идеально. Имея отличную развесовку, этот мотоцикл отличается отличной управляемостью, и поэтому более популярен, чем другие модели. Управляемость хорошая благодаря легкой и жесткой алюминиевой раме. В поворотах основная нагрузка падает именно на нее, и она обеспечивает мотоциклу замечательную, по сравнению с другими моделями, управляемость.

Еще один плюс – передачи переключаются плавно, без рывков. При невероятной скорости мотоцикла это преимущество не только в экономии времени, оно может стать спасением.

Этот спортбайк развивает скорость 300 км/ч. Стоит лишь добавить газ на первой передаче – и 100 км/ч обеспечено. Мотоцикл обладает очень эффективной тормозной системой, что естественно при подобной скорости. Благодаря этому мотоцикл безопасно тормозит при любой скорости.

Внешний вид Yamaha R1M просто неповторим. Если другие мотоциклы просто красивы, то R1M на дороге выглядит впечатляюще.

К тому же, благодаря распространенности этих мотоциклов, запчасти на них можно приобрести без проблем, и намного дешевле, чем на байки других производителей.

Однако мотоцикл этот на самом деле очень скоростной и мощный. Поэтому новичкам его не следует выбирать. На R1M стоит ездить лишь профессионалам, иного поездившим до него на мотоциклах меньшей мощности.

Производство

Yamaha R1M появилась около двух лет назад. По словам производителей, количество таких мотоциклов должно было быть строго лимитировано. Однако мотоцикл пользовался таким спросом, что его производство продлили на год, а сейчас – еще на один. Новый R1M будет иметь новую окраску – несколько другую графику, а также синий цвет более яркого оттенка.

Специальная страница в интернете начнет работать с 11 октября. Для желающих купить R1M на этой странице имеется анкета, которую потенциальные покупатели заполняют. При этом им полагается бонус. Покупатели становятся владельцем сертификата, благодаря которому смогут пройти тренировочный курс в течение двух дней. Их ждет кольцевая трасса Европы и специалисты компании, которые настроят байк и объяснят правила пользования им.

Но это только в Европе. Россиян подобные бонусы не ожидают. В нашей стране отсутствует большой спрос на эти модели, поэтому никаких анкет заполнять не надо. Новый R1M можно будет купить свободно.

Версия же YZF-R1 в продаже вряд ли появится, так как в планах представительства компании в России его ввоз отсутствует. Как и таких спортбайков, как YZF-R125 и МТ-125, которые почти не изменились, за исключением слегка измененных оттенков цвета.

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Ниже представлены фото с новой цветовой гаммой других моделей мотоциклов Yamaha