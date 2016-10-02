С 1 по 2 октября 2016 г. Жилкомитет правительства Санкт-Петербурга совместно с ГК «Бюллетень недвижимости» проводит в СКК выставку «Жилищный проект». В мероприятии примут участие крупные представители рынка недвижимости: застройщики, агентства купли-продажи, банки, а также представители СМИ. Кроме городской недвижимости с каждым годом расширяется сектор загородной недвижимости. Спрос на комфортные коттеджи и таунхаусы в Ленинградской области растет – люди все чаще стали выбирать жилье в тихих экологически чистых районах области.

Таунхаусы, квадроксы и коттеджи от Кивеннапы на выставке

Среди застройщиков загородной недвижимости представит свои лучшие предложения «Кивеннапа»:

земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках в Ленинградской области с электричеством и коммуникациями;

готовые дома с участками;

комфортные и недорогие дуплексы и таунхаусы.

Подробно про каждый проект можно будет узнать у специалистов Кивеннапы на стенде А11. Заранее с ними можно ознакомиться на сайте компании. Если для вас в данный момент актуален поиск недвижимости – это мероприятие для вас. Здесь вы не только найдете информацию по интересующему вас объекту недвижимости, но и получите консультацию по вопросам юридического и страхового характера, тонкости ипотечного кредитования и многую другую полезную информацию. Приходите и узнайте, как улучшить жилищные условия без рисков, как правильно выбрать и купить в Санкт-Петербурге коттедж, квартиру или таунхаус без переплат.

Программа «Жилищного проекта»

Одно из самых заметных событий рынка недвижимости Северной столицы впервые состоялось в 2006 году. С тех пор выставка два раза в год собирает крупных представителей строительной отрасли, банков, правовых и страховых компаний. Для гостей проводятся:

тематические семинары об особенностях и тенденциях рынка жилья с участием известных экспертов;

презентации и демонстрация достижений компаний-участников;

консультационные центры для посетителей, желающих больше узнать о том, как купить готовый дом под ключ, квартиру, строящееся жилье, как правильно оформить документы, как получить ипотеку и т.д.;

автобусные туры – экскурсии по строящимся жилым комплексам;

«центр скидок», где компании предлагают самые выгодные варианты жилья;

интерьерный салон с последними достижениями в области отделки и дизайна помещений.

Также гости выставки смогут больше узнать о тенденциях развития рынка, поучаствовать в семинарах, выбрать квартиру, дом в коттеджном поселке или таунхаус под Санкт-Петербургом и Ленобласти по выгодным ценам. Мероприятие активно поддерживают органы власти Санкт-Петербурга. Посетителям предоставляется возможность ознакомиться с предложениями застройщиков, узнать о государственных ипотечных программах и механизмах поддержки граждан, задать вопросы экспертам и получить квалифицированную консультацию. Этой осенью выставка соберет 30 тыс. посетителей. Порядка трех сотен участников представят свои достижения, будет организовано около ста семинаров, встреч, мастер-классов.