Во время проведения тренинга в клубе «Спарта» из-за отрыва тромба погиб Роман Каплан. На момент смерти ему было всего 44 года.

Участник тренинга умер всего через несколько минут после того, как возникли проблемы с самочувствием. Несмотря на усилия приехавших медиков, спасти пациента не удалось.

Руководитель «Спарты» Антон Руданов отметил: «Инцидент произошел незадолго после начала тренинга: состоялось общее знакомство, началась стандартная разминка, которую вместе с Романом выполняли более полусотни мужчин. Серьезных нагрузок на тот момент не было».

Кураторы проекта действовали быстро и решительно – Романа вынесли на воздух, позвонили в скорую помощь, но на момент ее приезда пульс мужчины уже был нитевидным, и реанимационные мероприятия эффекта не дали. Врачи констатировали смерть, которую, согласно симптомам, спровоцировал отрыв крупного тромба.

По словам врача-диагноста Павла Евдокименко, тромбоз особенно опасен для мужчин среднего и преклонного возраста, особенно в том случае, если они не занимаются спортом регулярно: «Реальность такова, что после 35 лет у многих представителей сильного пола времени на постоянные физические нагрузки попросту не хватает. Решение возобновить тренировки приходит спонтанно, а затем следует ударная доза силовых упражнений. Это может окончиться плачевно, в том числе, инфарктом или инсультом. Опасность же тромбоза в том, что парамедики просто не успевают ничего предпринять – все происходит почти моментально. Вызвать отрыв тромба может любое резкое движение или поднятие тяжестей, вплоть до обычной сумки с продуктами».

Клуб «Спарта» в лице его основателя Антона Руданова выразил соболезнования родственникам об утрате Романа Каплана.

Комплексные трехдневные тренинги клуба «Спарта» проводятся по всей территории РФ и пользуются большой популярностью у мужчин, тренинг прошло более 15 000 участников. К состоянию здоровья участников организаторы всегда относятся очень серьезно: обязательным является наличие на тренировках группы опытных врачей; уровень и степень нагрузок «спартанцев» контролирует порядка 20 инструкторов.

«Спарта» ведет активную благотворительную деятельность, начиная от сбора средств (на данный момент на разные нужды перечислена помощь в размере 16 млн рублей), и заканчивая открытием спортзалов для детей-сирот совместно с Проектом «Я расту со спортом».