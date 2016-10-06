Топографическая съемка - абсолбтно необходимый инструмент для любого бизнеса и не только. Если у вас в собственности есть земельный участок или вы берете его в аренду, то без этой услуги не обойтись. Зачем нужна топографическая съемка? Во-первых, она будет необходима при получении разрешения на любое строительство. Не во всех случаях, но в ряде российских регионов без нее будет не обойтись. Здесь от вашего предприятия потребуют топографический план. Во-вторых, топографический план или геоподоснова необходима на старте проектирования объектов капитального строительства. На план наносится проект будущего здания в границах участка, который приобретается под застройку. В-третьих, топографическая съемка необходима в том случае, если определенные объекты, строения на участке уже есть, но к ним нужно провести коммуникации. Газовые службы, водоканал и другие организации, поставляющие ресурсы, потребуют от вас все необходимые документы. В-четвертых, благоустройство земельного участка включается в себя в обязательном порядке создание топографического плана. На нем будет отражено местоположение растительности и особенности рельефа местности. Но на этом все случаи, когда топографическая съемка необходима, не заканчивается. Это покупка муниципальной земли, инвентаризация сети коммуникаций, получение порубочного билета, создание генерального плана застройки, вычисление объема земельных работ, Факт остается фактом: для правильного проектирования любого сооружения необходимы точные данные о местности, на которой оно будет расположено. Топографическая съемка - это источник таких данных. Реализовать грамотный проект без нее сегодня невозможно. Заказать такую съемку несложно. Достаточно позвонить специалисту компании. При этом в основном клиенты заказывают топографическую съемку в масштабе 1 к 500 для проектирования объектов капитального строительства (газификация, электрификация), ландшафтную съемку 1 к 100 или 1 к 200 для дизайна участка и проектов благоустройства, включая подеревную съемку в парковых зонах, лесных массивах и частных землевладениях. Другие популярные варианты - топографическая съемка для обновления, корректуры карт любого масштаба, обмер участка для проверки межевания и исполнительная топографическая съемка для обновления генерального плана строительства.