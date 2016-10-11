Украшения и ювелирные изделия в последние годы по всему миру поставлены на конвейер. Они мало чем отличаются друг от друга в пику популярным брендам, которые обещают непременно подчеркнуть индивидуальность владельца. Если вам надоел такой подход, стоит присмотреться к изделиям испанской марки UNOde50, которой уже исполнилось двадцать лет. Купить ее товары можно и в России, при этом на очень выгодных условиях. К примеру, тут, в сети монобрендовых магазинов UNOde50. Чем же изделия UNOde50 выделяются на рынке, почему они полюбились покупателям? Главный принцип создания украшений и ювелирных изделий - стопроцентно ручная работа. На протяжении всего времени существования бренда ей ни разу не изменяли. Весь процесс (разработка дизайна изделий, формование, отливка, нанесение покрытия, установка элементов украшений, отделка и окончательная обработка) осуществляется только на территории Испании. Сначала художники создают свои эскизы на бумаге, затем их переносят в материал. Это сочетание посеребренных металлических сплавов с кожей, нитями, смолами или камнем. С таким материалом достаточно сложно работать, но при этом он позволяет создавать текстуру, которая не оставляет сомнений: это ручная работа.

На следующем этапе создается отливочная модель. Воск позволяет очень тщательно продумать все элементы дизайна. Далее восковая модель шлифуется и полируется, изготавливается форма, по которой и будет создано позднее изделие, отправляющееся к покупателю. Оно подвергается ручной обработке до тех пор, пока готовый товар не будет соответствовать текстуре и другим характеристикам, заложенным изначально в эскизе. На финальном этапе любое изделие проходит антиаллергенную обработку и покрывается серебром. В него добавляются другие элементы вроде кожи. И, разумеется, контроль качества здесь тоже ручной. Символ испанского ювелирного бренда – маленький висячий замочек – это не просто эмблема. Его округлые очертания и следы ручной работы символизируют исключительность и неповторимость дизайна ювелирных изделий, выпускаемых под брендом UNOde50. В рамках своей коллекции испанская марка предлагает украшения (кольца, браслеты, ожерелья, серьги, запонки), мужские и женские часы, аксессуары (брелоки, закладки для книг, ремни). UNOde50 - это эксклюзивность, шарм, философия ручной работы в каждом изделии. Приобщиться к ней можете и вы.