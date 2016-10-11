В современном мире браузерные игры приобретают большую популярность среди людей. Во-первых, их не нужно скачивать и уделять им много времени. Во-вторых, доступно много разнообразных жанров: MMORPG, стратегии, шутеры, аниме, файтинги и прочие.
Клиентские онлайн игры способны впечатлить шикарной графикой, но понадобится мощный компьютер. Предлагаем ознакомиться с лучшими проектами, способными перенести игроков в удивительный мир приключений уже сегодня! Существуют различные версии топ онлайн игр 2016 года, но мы создали собственный рейтинг.
Это лишь незначительная часть браузерных и клиентских игр 2016 года. Существует огромное количество интересных игровых проектов, способных зацепить сюжетом, графикой, физикой, реалистичностью и героями.