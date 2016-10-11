В современном мире браузерные игры приобретают большую популярность среди людей. Во-первых, их не нужно скачивать и уделять им много времени. Во-вторых, доступно много разнообразных жанров: MMORPG, стратегии, шутеры, аниме, файтинги и прочие.

Клиентские онлайн игры способны впечатлить шикарной графикой, но понадобится мощный компьютер. Предлагаем ознакомиться с лучшими проектами, способными перенести игроков в удивительный мир приключений уже сегодня! Существуют различные версии топ онлайн игр 2016 года, но мы создали собственный рейтинг.

Топ 7

Стальное братство – браузерная RPG, действие в которой происходит в современном мире, где идет война с Германией. Игроку предстоит противостоять захватчикам. Под управлением окажутся сильные герои и разнообразная техника: роботы, джипы, танки и прочее.

– браузерная RPG, действие в которой происходит в современном мире, где идет война с Германией. Игроку предстоит противостоять захватчикам. Под управлением окажутся сильные герои и разнообразная техника: роботы, джипы, танки и прочее. Escape from Tarkov – клиентский многопользовательский шутер, отличающийся от подобных проектов современной графикой, огромным арсеналом оружия, уникальными зонами и режимами. Игроков ждет продвинутая прокачка, модификация оружия и экипировки, а также динамичные перестрелки.

– клиентский многопользовательский шутер, отличающийся от подобных проектов современной графикой, огромным арсеналом оружия, уникальными зонами и режимами. Игроков ждет продвинутая прокачка, модификация оружия и экипировки, а также динамичные перестрелки. Battle Carnival – еще один шутер, но здесь герои выступают в роли отпетых злодеев. Они умеют превращаться в неживые объекты, становиться невидимыми и убивать при помощи обыкновенной туфли. В этой игре нет места слабым, так как расправиться с противником можно даже при помощи тапка и пачки чипсов c гранатой внутри.

– еще один шутер, но здесь герои выступают в роли отпетых злодеев. Они умеют превращаться в неживые объекты, становиться невидимыми и убивать при помощи обыкновенной туфли. В этой игре нет места слабым, так как расправиться с противником можно даже при помощи тапка и пачки чипсов c гранатой внутри. Tank Arena: Ultimate – браузерный экшен, предлагающий управлять мощными танками. В отличие от такого гиганта как World of Tanks, геймеру не нужно постоянно обновлять клиент, соревноваться за лидерство и сутками проводить в игре. Битвы длятся не более 10 минут, а по карте разбросаны различные бустеры (ускорение, щиты и ядерные бомбы) значительно упрощающие задачу.

– браузерный экшен, предлагающий управлять мощными танками. В отличие от такого гиганта как World of Tanks, геймеру не нужно постоянно обновлять клиент, соревноваться за лидерство и сутками проводить в игре. Битвы длятся не более 10 минут, а по карте разбросаны различные бустеры (ускорение, щиты и ядерные бомбы) значительно упрощающие задачу. Пираты. Аллоды Онлайн – экшен, в котором вместо танков и самолетов, игрока ждут воздушные корабли. Предстоит брать противников на абордаж, стрелять из разных орудий, маневрировать между летающими островами и тратить массу золота на приобретение новых деталей. Перевоплощайтесь в генерала и завоюйте фэнтезийный мир Аллодов.

– экшен, в котором вместо танков и самолетов, игрока ждут воздушные корабли. Предстоит брать противников на абордаж, стрелять из разных орудий, маневрировать между летающими островами и тратить массу золота на приобретение новых деталей. Перевоплощайтесь в генерала и завоюйте фэнтезийный мир Аллодов. Prime World – клиентская MOBA, в которой 2 команды сражаются друг с другом, в надежде первыми уничтожить цитадель, захватить флаги или ключевые позиции. Геймеров ждут разные режимы, уникальные персонажи, обладающими эффектными способностями и масса возможностей: прокачка, система карт, питомцев и прочее.

– клиентская MOBA, в которой 2 команды сражаются друг с другом, в надежде первыми уничтожить цитадель, захватить флаги или ключевые позиции. Геймеров ждут разные режимы, уникальные персонажи, обладающими эффектными способностями и масса возможностей: прокачка, система карт, питомцев и прочее. Revelation – фантастическая MMORPG, стирающая грани между виртуальным и реальным миром. Приготовьтесь перенестись в королевство, где можно летать, бегать по воде, сражаться с монстрами и захватывать замки. Проект амбициозен и действительно уникален. Он способен зацепить историей, прокачкой, различными механиками и огромным открытым миром.

Это лишь незначительная часть браузерных и клиентских игр 2016 года. Существует огромное количество интересных игровых проектов, способных зацепить сюжетом, графикой, физикой, реалистичностью и героями.