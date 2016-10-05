Классический вариант стяжки пола из бетона отходит на второй план, уступая лидирующие позиции полусухому методу стягивания. По сути, данный метод представляет собой «слоеный пирог», где в основе находится изолирующая пленка, далее располагается термоизоляция (утеплитель), а сверху укладывают гипсокартонные листы.

Раствор может наноситься на такие основания:

песчаный или песчано-гравийный грунт после утрамбовки (подвальные помещения, первые или цокольные этажи);

деревянные перекрытия (сооружения старого образца);

бетонные перекрытия (ЖК нового образца).

Как создать качественную стяжку?

Фирма «ФракталСтрой», о которой Вы можете посмотреть здесь, специализирующаяся на строительных работах, предлагает современный подход к настилу пола в ванных и других комнатах. Мы применяем материалы высокого качества, в том числе и керамзит, а также новейшее оборудование, которое ускоряет процесс работ.

Специалисты фирмы соблюдают последовательность выполнения и придерживаются немецких технологий. Это позволяет выровнять пол в комнате буквально за 1-2 дня. Полусухая стяжка рассчитана на объекты, где присутствуют сквозняки. С целью защиты от них по завершению работ в ванной комнате или другом помещении свежую стяжку накрывают полиэтиленовой пленкой на сутки. Этого времени достаточно, чтобы стяжка приобрела необходимую прочность. Альтернатива пленке — малярный валик или разбрызгиватель, с помощью которых смачивают поверхность пола в период высыхания.

Хорошую звукоизоляцию обеспечит должная толщина цементно-песчаного слоя с добавлением фибры. Она составляет 4-5 см. Меньший слой смеси может привести спустя некоторое время к трещинам и вмятинам.

Фирма «ФракталСтрой»: опыт, надежность и профессионализм

Специалисты фирмы «ФракталСтрой» компетентны в сфере полусухой стяжки пола по немецкой технологии. Предоставляемая гарантия сроком на 5 лет — внушительный довод в пользу качественных работ. Используемый для пола керамзит позволяет по доступным ценам предлагать отечественному потребителю пол европейского качества. В наших силах выполнить стяжку пола в жилых и нежилых помещениях.

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