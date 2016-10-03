Голдман П.А.

Главный специалист ООО "Русский-Металл" по системам НВФ Голдман П.А.Главный специалист ООО "Русский-Металл" по системам НВФ Вопросы теплоизоляции собственного жилища возникают еще на стадии проектирования, ремонта или в случаях, когда дома становится невыносимо холодно. Чтобы решить эту задачу, стоит познакомиться с наиболее распространенными теплоизолирующими материалами, которые применяют в жилых помещениях. По виду исходного сырья изоляторы сгруппированы в несколько видов:

Органические. Их суть кроется в названии – основу производства составляют органические вещества. В первую очередь – это природные материалы. К ним можно причислить изделия из дерева: фанеру, ДВП (древесноволокнистую плиту), ДСП (древесностружечную плиту), OSB(ориентированно-стружечную плиту), сельхозпродукцию (солому), торф и другие. К искусственным веществам относятся пенополистирол (пенопласт), вспененный полиэтилен и его производные. Неорганические. Это материалы, произведенные из минеральных природных и искусственных веществ. Примеры: минеральные ваты (базальтовая вата), пеностекло, стеклянная вата и стекловолокно, вермикулит и т. п. Их отличительная черта – это низкая механическая прочность и намокаемость. Смешанные. Они состоят из органических и неорганических компонентов. Примером смешанных материалов являются изделия из асбеста и его производных (асбестовый картон, асбестовый войлок).

В большинстве малоэтажных домов теплоизоляции подвергаются стены, кровельные конструкции и подвальные помещения (цокольный этаж). Утеплять следует внешние конструкции здания, дабы избежать проникновения холода в дом и максимально уменьшить тепловую передачу наружу. При невозможности осуществить внешнее утепление работы проводят внутри помещения.

Цокольный этаж

Как правило, он расположен полностью или частично ниже уровня грунта. Из-за этого на нижнем этаже наблюдается повышенная сырость и большая степень теплоотдачи во внешнюю среду (уход тепла). Также не стоит забывать, что потолок в цокольном этаже – это пол на первом жилом этаже.

Исходя из приведенных особенностей, такие помещения следует утеплять материалами с низкой степенью влагопоглощения. К ним относятся экструдированный пенополистирол и строительные виды пенопласта. Пенополистирол практичнее применять при наружном утеплении. При этом обязательно следует использовать промазку битумной мастикой для гидроизоляции. Пенопласт лучше подойдет для внутренних работ.

Утепление кровли

Утепление крыши имеет свои особенности. Как таковых, внутренней или наружной изоляции здесь нет. Условно можно выделить два вида работ: влаго- и пароизоляцию на внешней части кровли и утепление под перекрытием внутри чердачно-мансардового пространства. Для изоляции наружной конструкции крыши применяют фольгированный пенополиэтилен, паропропускную мембрану и кровельное покрытие.

Для внутреннего пространства под крышей применяются эффективные теплоизолирующие мягкие материалы, выпускаемые в рулоне или в виде матов. Наиболее распространена продукция на основе базальтовой ваты. Следует учесть следующее: если чердачное помещение не используется в качестве жилого (не отапливается), то необходимо провести работы по изоляции пола. Для этого подойдут упомянутые изделия на основе базальтовой ваты.

Утепление стен

Работы по теплоизоляции стен предпочтительнее проводить снаружи здания. Наиболее распространены два вида: вентилируемый фасад и отделка сайдингом. По принципу утепления оба вида похожи друг на друга. Отличие заключается в используемых материалах и особенностях монтажа. Для вентилируемого фасада – это стена, пароизолирующая мембрана, утеплитель, воздушная прослойка и декоративная панель. Для сайдинга же – стена, гидроизоляционная диффузная мембрана, утеплитель, пароизолирующая мембрана и сайдинг.мембрана.

Для малоэтажного здания при его утеплении снаружи вполне можно использовать пенополистирол и пенополиуретан, плиты на основе базальтового волокна и минеральной ваты. Внутри помещения возможны работы с различными утеплителями. Определяющие факторы – это объем пространства и финансовые возможности владельца домостроения. Важно также учесть, насколько холодными являются пол и стены. При продуваемых стенах или полах хочется сделать теплоизоляцию эффективнее, используя только лучшие материалы, но это стоит дорого.

Для снижения затрат и улучшения климата внутри помещения следует комбинировать между собой разные утеплители. Например, своеобразный бутерброд: гидро- и пароизоляционная пленка, слой минеральной ваты и листы фанеры. Первый слой уменьшает свист ветра в щелях. Второй – удерживает тепло, снижая обмен теплопотоков между внутренним и внешним пространствами. Третий – придает прочности всей конструкции и служит основой для отделочных материалов. Это могут быть обои на вспененной основе или пробковое покрытие.

Окончательный выбор вида теплоизоляции следует проводить, учитывая все внешние и внутренние факторы, особенности конструкции здания, экологичность материалов.