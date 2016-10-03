Ремонт – мероприятие, которое всегда сопряжено с большими трудностями, временными потерями и финансовыми капиталовложениями. К его организации необходимо подходить серьезно и ответственно, учитывая в первую очередь специфику помещений. Квартирный ремонт условно классифицируется на две категории – косметический и капитальный. Первый является более простым и бюджетным. Он заключается в смене декоративных покрытий и мебели. Проводится косметическая отделка каждые 5-7 лет.

Капитальный ремонт – комплексное мероприятие, предусматривающее смену инженерных коммуникаций, перепланировку, замену окон и дверей и прочие процессы, направленные на усовершенствование и эстетических, и практических составляющих. Эксперты рекомендуют осуществлять его не реже одного раза в 10-15 лет.

Характерные черты современного капитального ремонта

Современный капитальный ремонт квартир в Переделкино, как правило, доверяется специалистам. Его часто называют «евроремонтом» из-за необходимости соблюдения определенных стандартов, разработанных в западных странах. Прежде чем приступать к активной стадии ремонта, перед владельцами ставится задача в разработке полноценного проекта. В последнем описываются все работы, определяется их последовательность и стоимость. Также прорабатывается дизайн-проект, при помощи которого можно оценить последующие изменения визуально. При проведении современного капитального ремонта зачастую решаются следующие задачи:

уборка всех предметов интерьера и удаление старых покрытий и отделочных материалов, снятие межкомнатных дверей;

прокладка проводки, труб отопления и прочих инженерных коммуникаций, согласно ранее составленным схемам;

крушение или возведение стен и прочих конструкций, предусмотренных перепланировкой;

смена окон и проведение черновых отделочных работ;

завершающая чистовая отделка и уборка;

установка дверей, мебель и прочих интерьерных решений.

Основные преимущества проведения капитального ремонта под ключ

В последние годы широкое распространение в сфере ремонта и строительства получили услуги под ключ. В этом случае все мероприятия проводятся опытными специалистами, которые действуют по заранее согласованному с владельцами плану. Основные преимущества подобного сервиса заключаются в следующих аспектах:

высокая скорость проведения работ – над каждым проектом трудится бригада специалистов, где каждый выполняет задачи, соответствующие профессиональным навыкам;

отличное качество исполнения – эксперты строго придерживаются всех норм, требований, правил ремонта, а также учитывают любые пожелания и предпочтения заказчиков;

экономия денежных средств – услуги специализированных компаний являются, конечно же, недешевыми, но подобные предприятия часто сотрудничают с крупными строительными магазинами и производителями материалов. Последние предоставляют для оптовых покупателей множество скидок и бонусов;

возможность разработки индивидуального дизайна.

Качественный профессиональный ремонт двухкомнатной квартиры в Одинцово всегда заканчивается уборкой и вывозом мусора. В результате владельцы получают объект, который полностью готов к эксплуатации. Кроме того, при необходимости сотрудники специализированной фирмы возлагают на себя решение вопросов с государственными службами и инстанциями. На все работы предоставляется гарантия. Если в процессе определенного срока что-то выйдет из строя, отвалится или испортится, ремонтники исправят все на бесплатных условиях.