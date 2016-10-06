Наиболее востребованной бытовой электрической техникой является стиральная машина. О ее преимуществах долго можно рассказывать, но отметим, что благодаря применению машинки можно значительно сэкономить время и качественно постирать необходимые вещи. Как и любая техника – стиральная машина подвержена поломкам.
Если такой неприятный момент произошел, то не следует расстраиваться, а незамедлительно обратитесь в компанию "АСТАР". Вам не потребуется доставлять агрегат в сервисный центр, так как диагностика, наладка, ремонт стиральных машин осуществляются на дому. Наличие специального оборудования позволяет быстро выявить дефекты и их устранить.
Поскольку восстановительные работы протекают на дому, важно, чтобы вы смогли предоставить больше информации о характере проблемы, вызывая мастера. Вот часто встречаемые ситуации:
Существует множество самых разнообразных неполадок, и только квалифицированный мастер компании ООО "АСТАР" способен быстро выявить проблему и ее устранить.
Многие повреждения устраняются без серьезной разборки агрегата. Это касается таких неисправностей как:
Если неисправности в устройстве более значительные, то потребуется частичная разборка.
Как правило – это:
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