Наиболее востребованной бытовой электрической техникой является стиральная машина. О ее преимуществах долго можно рассказывать, но отметим, что благодаря применению машинки можно значительно сэкономить время и качественно постирать необходимые вещи. Как и любая техника – стиральная машина подвержена поломкам.

Если такой неприятный момент произошел, то не следует расстраиваться, а незамедлительно обратитесь в компанию "АСТАР". Вам не потребуется доставлять агрегат в сервисный центр, так как диагностика, наладка, ремонт стиральных машин осуществляются на дому. Наличие специального оборудования позволяет быстро выявить дефекты и их устранить.

Распространенные повреждения

Поскольку восстановительные работы протекают на дому, важно, чтобы вы смогли предоставить больше информации о характере проблемы, вызывая мастера. Вот часто встречаемые ситуации:

Не сливает воду. Самая распространенная ситуация, происходит из-за засорения слива, что приводит к повреждению насоса.

Не греет воду. Дефект возникает по причине перегорания нагревательного элемента.

Перестала выключаться. Это может возникнуть в результате поломки клавиши выключения, выхода из строя механизма блокировки люка или блока управления устройством.

Протекает. Здесь возможен дефект в системы слива-залива или механические повреждения определенных элементов стиралки.

Барабан не вращается. Соскочил или разорвался ремень или поломался двигатель. Точно можно сказать после диагностики.

Существует множество самых разнообразных неполадок, и только квалифицированный мастер компании ООО "АСТАР" способен быстро выявить проблему и ее устранить.

Особенности ремонта на дому

Многие повреждения устраняются без серьезной разборки агрегата. Это касается таких неисправностей как:

чистка засоренных фильтров,

замена загрузочного люка,

монтаж фильтров,

устранение ошибок подключения.

Если неисправности в устройстве более значительные, то потребуется частичная разборка.

Как правило – это:

замена блокировочного механизма люка, установка новых щеток электродвигателя, замена датчика температуры, незначительный ремонт электроники.

На сайте компании http://www.a-star.ru/ заказать ремонт стиральных машин можно онлайн. Диспетчер перезвонит в считанные минуты, а опытный мастер справится с любыми неисправностями, выявят характер поломки, произведет замену поврежденных механизмов на дому.