Строительство – процесс непрерывный, поэтому требует постоянного присутствия рабочих на площадке. Для того чтобы сделать время пребывания на стройке более комфортным и дать возможность рабочим отдохнуть, используют так называемые бытовки – временные постройки блочного типа. В прошлом их изготавливали из дерева. В настоящее время подобная практика почти прекращена, и на смену деревянным бытовкам пришли конструкции из металла. Благодаря универсальности их можно применять на строительной площадке для возведения временного жилья, пунктов питания и санитарных постов. Вы можете купить бытовки металлические и с успехом использовать их в качестве домика для дачи или сарая во дворе частного домовладения.

Преимущества металлических бытовок

Как мы уже упоминали выше, ранее бытовки изготовляли из дерева. Но такие конструкции, к сожалению, были недолговечны. Несмотря на множество преимуществ, деревянные постройки быстро приходили в негодность и требовали постоянного ремонта. Деревянные конструкции портились от влаги, плохо переносили перепад температур. Для того чтобы сделать дерево более влагостойким и продлить срок эксплуатации блока, нужно было периодически покрывать стены постройки краской или же лаком. Эта процедура была не только трудоёмкой, но и затратной. В конечном итоге, строители всерьёз задумались над тем, как сделать контейнеры более долговечными, и пришли к решению производить их из металла. При этом цена на блок контейнер немного выросла, но в значительной степени увеличился срок их эксплуатации.

При грамотном использовании подобных конструкции срок их службы составляет 20 лет и более. При этом вам не нужно будет выполнять ремонтные работы, заменять обшивку и красить постройку.

Структура стенок блока характеризуется многослойностью и прекрасными тепло- и гидроизоляционными свойствами. Благодаря этой особенности вы можете без опасений использовать бытовку из металла в суровых климатических условиях.

Если говорить об устойчивости всей конструкции, то можно отметить п-образную форму, которую имеет каркас, выполненный из швеллера. Это позволит вам эксплуатировать блок контейнер в зимний период, снизив риск деформации крыши от снега, оседающего на крыше в метель.

При необходимости оконные проёмы оснащают двухкамерными стеклопакетами, а дверной проход – современной утеплённой дверью.

Высокую прочность металлическим бытовкам придаёт наружная обшивка, она оцинкована профилированным металлическим листом, который не подвержен коррозии и не требует окраски. Внутри постройка обшивается вагонкой (можно использовать деревянную или пластиковую). На пол обычно укладывается линолеум.

Как выполняется монтаж современных бытовок?

Мы поговорили о надёжности и удобстве бытовки в эксплуатации, теперь пришел черёд рассказать об её сборке. Если говорить о том, насколько легки эти сооружения в сборке, то можно сравнивать их с детским конструктором. При необходимости вы можете соорудить из блочных элементов модульные постройки любых размеров (около 3-х этажей в высоту). Оцените возможности, которые открываются вам при использовании подобных блоков. Вы сможете достаточно быстро возводить целые строительные городки. Впоследствии при необходимости блочная конструкция может быть разобрана и перемещена в другое место.

Подытожив всё выше сказанное, хочется отметить, что металлические бытовки – это отличный вариант для тех, кто нуждается в прочной и долговечной жилой конструкции на строительной площадке или же на дачном участке.