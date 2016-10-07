Карманный детектор: размер имеет значение!



Развитие интернет торговли выявило значительную проблему проверки денежных средств, передаваемых курьеру в оплату за товар. Если в случае «стационарной» торговли настольные детекторы банкнот успешно выявляют фальшивки самого высокого качества, то до последнего времени в выручке онлайн-магазинов нередко оказывались поддельные купюры.



Ситуация кардинально изменилась с появлением компактных детекторов, оснащенных аккумулятором для автономной работы. Появилась возможность проверять денежные знаки непосредственно при получении, в том числе вдали от источников электропитания.



Строго говоря, автономные детекторы существовали достаточно давно – например, просмотровые системы с инфракрасной подсветкой успешно выявляют ИК-чувствительные защитные элементы. Однако, визуальное определение подлинности требует наличия определенной квалификации, а реальность курьерской доставки такова, что использовать квалифицированных сотрудников совершенно нерентабельно. Настоящий прорыв совершили портативные детекторы валют с полностью автоматической проверкой машиночитаемых защитных элементов.



Портативные детекторы: автоматика работает за вас!



Для работы с автоматическим детектором валют не нужна даже минимальная подготовка. Задача оператора – вставить банкноту (или пачку банкнот) в подающий карман, а прибор самостоятельно проверяет ее подлинность и выносит вердикт в формате «годен/не годен». Требования к производительности достаточно умеренные – пересчитывать значительные объемы наличности при помощи карманных устройств – задача не самая востребованная.



Современные блоки детекции, даже на компактных моделях, имеют впечатляющий набор технологий проверки подлинности, включающий инфракрасную и ультрафиолетовую детекцию, анализ магнитных и оптических свойств банкноты, точное измерение геометрии, а иногда и особо продвинутые методы, такие как спектральный анализ состава краски на купюрах. Совместное использование всех методов дает практически стопроцентную гарантию выявления подделок.



При этом следует отметить, что эффективная, но относительно дорогая «автоматика» вовсе не вытеснила с рынка просмотровые автономные детекторы, которые заняли нишу экономичных моделей, пусть и уступающих по простоте использования и функционалу.



PRO Moniron Mobile – флагман «карманного» формата



Автоматический портативный детектор банкнот PRO Moniron Mobile от бренда Pro Intell – прекрасный пример прибора, обладающего по-настоящему «флагманскими» параметрами. Он демонстрирует высокую скорость работы (не более 0,5 секунды на проверку одной банкноты), практически абсолютную точность выявления подделок, и отличный аккумулятор от Panasonic, который позволяет на одном заряде проверять до 20 000 банкнот!



