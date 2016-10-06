Все, кто имеет те или иные проблемы со здоровьем, знают, как непросто бывает найти хорошего доктора. Есть ряд специальностей, которые широко востребованы среди населения. К ним относятся гинекология, детская педиатрия и прочие узкие направленности. Как же найти хорошего врача? Достаточно знать пять основных факторов, которые влияют на выбор специалиста, чтобы не пожалеть о своем выборе. Оценить профессионала помогут следующие критерии.

Реальные отзывы пациентов

Сейчас практически никто не выбирает услуги или товар, не ознакомившись предварительно с отзывами по ним в интернете. Собираясь посетить клинику, стоит сделать тоже самое. Каждое уважающее себя заведение имеет страничку, где можно найти как отзывы от пациентов, так и просто обратную связь с администрацией, которая отвечает на все вопросы. Яркий тому пример сайт http://www.med157.ru/comments, где администратор вовремя отвечает всем посетителям ресурса.

Если на сайте отзывов слишком мало и больше места отведено рекламе услуг или докторов – это говорит о нехватке клиентов у клиники. Стоит ли доверять такому заведению, решать вам.

Время, уделяемое каждому пациенту

Стандартный прием у специалиста не может занимать меньше 20 минут. За это время врач должен не только провести осмотр, но и задать вопросы о сопутствующих заболеваниях и состоянии здоровья. Во время дальнейших посещений также тратится приблизительно столько же времени на занесение в карточку результатов анализов и корректировке назначенного лечения.

О чем спрашивает доктор

Он обязан задавать самые разные вопросы, касаемые вашего самочувствия. Вы можете не догадываться, на что обращать внимание. Задача специалиста выяснить информацию о перенесенных заболеваниях и дать рекомендации по устранению неприятных симптомов. Врач обязательно должен быть активным слушателем. При этом он также обязан ответить на все интересующие вопросы пациента.

Лабораторные исследования и анализы

После первого осмотра назначаются всевозможные анализы, результаты которых помогут установить точный диагноз. По назначенным исследованиям можно судить о профессиональной честности специалиста. Если он назначает много дорогостоящих и редко применяемых анализов – это должно насторожить. Многие лаборатории доплачивают специалистам за подобные назначения. Ваша задача выяснить, с какой целью назначается тот или иной анализ, а доктор должен четко объяснить задачу каждого из них.

Техническое оснащение кабинета

Современные клиники выделяют для работы своих специалистов отдельные помещения, оснащенные всем необходимым инвентарем. Если же в одном кабинете ведут прием специалисты разной специализации – это не самый лучший вариант.

То, что деятельность непрофессионалов бросила тень на репутацию всей медицины – печально. Но далеко не все специалисты начинают прием с жаждой наживы. Ваше здоровье в ваших руках, а учитывая все вышеперечисленное, вы точно выберете достойного доктора.