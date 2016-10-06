Все, кто имеет те или иные проблемы со здоровьем, знают, как непросто бывает найти хорошего доктора. Есть ряд специальностей, которые широко востребованы среди населения. К ним относятся гинекология, детская педиатрия и прочие узкие направленности. Как же найти хорошего врача? Достаточно знать пять основных факторов, которые влияют на выбор специалиста, чтобы не пожалеть о своем выборе. Оценить профессионала помогут следующие критерии.
Сейчас практически никто не выбирает услуги или товар, не ознакомившись предварительно с отзывами по ним в интернете. Собираясь посетить клинику, стоит сделать тоже самое. Каждое уважающее себя заведение имеет страничку, где можно найти как отзывы от пациентов, так и просто обратную связь с администрацией, которая отвечает на все вопросы. Яркий тому пример сайт http://www.med157.ru/comments, где администратор вовремя отвечает всем посетителям ресурса.
Если на сайте отзывов слишком мало и больше места отведено рекламе услуг или докторов – это говорит о нехватке клиентов у клиники. Стоит ли доверять такому заведению, решать вам.
Стандартный прием у специалиста не может занимать меньше 20 минут. За это время врач должен не только провести осмотр, но и задать вопросы о сопутствующих заболеваниях и состоянии здоровья. Во время дальнейших посещений также тратится приблизительно столько же времени на занесение в карточку результатов анализов и корректировке назначенного лечения.
Он обязан задавать самые разные вопросы, касаемые вашего самочувствия. Вы можете не догадываться, на что обращать внимание. Задача специалиста выяснить информацию о перенесенных заболеваниях и дать рекомендации по устранению неприятных симптомов. Врач обязательно должен быть активным слушателем. При этом он также обязан ответить на все интересующие вопросы пациента.
После первого осмотра назначаются всевозможные анализы, результаты которых помогут установить точный диагноз. По назначенным исследованиям можно судить о профессиональной честности специалиста. Если он назначает много дорогостоящих и редко применяемых анализов – это должно насторожить. Многие лаборатории доплачивают специалистам за подобные назначения. Ваша задача выяснить, с какой целью назначается тот или иной анализ, а доктор должен четко объяснить задачу каждого из них.
Современные клиники выделяют для работы своих специалистов отдельные помещения, оснащенные всем необходимым инвентарем. Если же в одном кабинете ведут прием специалисты разной специализации – это не самый лучший вариант.
То, что деятельность непрофессионалов бросила тень на репутацию всей медицины – печально. Но далеко не все специалисты начинают прием с жаждой наживы. Ваше здоровье в ваших руках, а учитывая все вышеперечисленное, вы точно выберете достойного доктора.