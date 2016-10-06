Любое серьезное научное исследование должно быть опубликовано. Это несомненный факт, который в голову каждого студента и аспиранта вкладывали преподаватели, начиная с первого курса. Объясняли это разными причинами. Во-первых, научное исследование требует времени, сил и других затрат. Пока оно не опубликовано, полноценным исследованием оно быть не может, будто написанное в стол. Во-вторых, любое исследование, проведенное по всем правилам, должно быть оценено научным сообществом и доступно ему. В-третьих, другие ученые в полной мере смогут пользоваться его выводами, цитировать автора, добавляя ему очки в копилку необходимого индекса цитируемости. В-четвертых, любая научная статья стоит денег. При этом как само по себе, так и в общей копилке зарплаты университетского преподавателя. Не будет статей, будет лишь голый оклад. Но на этой практической плоскости все дело не заканчивается. Публикация статьи в журнале РИНЦ или одном из других изданий - это самореализация, возможность участия в дискуссиях и самопродвижение в научной среде, изучение современных технологий и инноваций. И не забывайте в принципе о самом вкладе в науку. Что такое РИНЦ? Почему выбирать именно её?

Это национальная национальная библиографическая база данных научного цитирования. В ней зарегистрировано более 9 миллионов публикаций российских авторов, а также информацию о цитировании этих публикаций из более 6 тысяч российских журналов. Ее предназначение не только в оперативном обеспечении научных исследований актуальной справочно-библиографической информацией, но и в том, что это мощный аналитический инструмент. Он позволяет проводить оценку результатов и эффективности деятельности отдельных ученых, целых научно-исследовательских институтов и самих научных журналов. Публикация в РИНЦе стала возможна в 2006 году, когда эту систему запустили при поддержке Министерства по образованию и науке Российской Федерации. Для того, чтобы опубликовать научную статью, необходимо, во-первых, обосновать ее научную ценность, во-вторых, оформить ее по всем правилам, в-третьих, оформить авторское согласие на публикацию. Основной целью электронного научного журнала «ИТпортал» - публикация статьи в РИНЦе - публикация результатов прикладных и фундаментальных исследований. Журнал выходит раз в квартал. Исследование должно отражать результаты инновационной или научно-исследовательской деятельности, формировать научную составляющую университетской среды, организовывать открытую полемику и повышать уровень научных публикаций.