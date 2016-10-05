Фанеру стали использовать ещё много веков до нашей эры. Фанерные листы изготавливали вручную, при этом качество полученного материала было просто великолепно. Фанера появилась перво-наперво в Египте. Так как государство находилось в непригодных для жизни условиях, древесина для Египта была большой редкостью, доставляли её, сплавляя по реке из других государств. Поэтому хозяйственные египтяне стали фанеру изготавливать из стружки после обработки древесины. Склеивали стружку различными клеящими смесями, в том числе и смолами. Сегодня данную технику повторяют при изготовлении современного фанерного листа.

Хочется отметить, что березовая фанера http://mosfanera.ru/berezovaya-fanera/ в прошлом имела более прочную структуру и практически во всех изделиях заменяла древесину, дело было в том, что древесина по себестоимости была довольно дорогостоящим материалом, которого был огромный дефицит во многих государствах. Но так как большинство изделий, в особенности мебели, были выполнены из древесины, то оценить плюсы фанеры просто невозможно.

Фанера в древние времена выкрашивалась натуральными красками в те цвета, в которых была необходимость, при этом, большинство изделий с использованием фанеры сохранили свой первоначальный вид, тогда как изделия из древесины видоизменились до неузнаваемости. Дело в том, что древесина намного быстрее ссыхается, чем фанера. Ещё одним плюсом фанерного листа в древности была простота его обработки. Древесина требовала обтёсывания и долгого выскабливания и придания нужной формы. Резьба по фанере была намного проще. Конечно же производство фанеры не ставили на поток в первых человеческих цивилизациях, она изготавливалась исключительно по необходимости и удовлетворяла нужды представителей высших классов и каст.

Конечно же, это ограничение было обоснованным, потому что изготавливался фанерный лист в те времена из отработанной древесины, а её тоже было ограниченное количество, поэтому и не стремились зодчие к удовлетворению потребностей простого класса людей. Первая фанера http://mosfanera.ru/ использовалась в декорировании мебели. Очень красивые изделия с её использованием дошли до нашего времени. Хочется отметить что мастеров по резьбе по фанере было так же немного, поэтому заполучить изделия с использованием фанерного листа могли даже не все зажиточные граждане государств. Египет даже поставлял в Рим изделия из фанеры собственного производства.