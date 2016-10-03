В процессе создания жилого дома используется множество современных материалов и оборудования. При выборе оконных конструкций, большинство застройщиков используют изделия из поливинилхлоридного материала. Они имеют высокие эксплуатационные качества и преимущества, которые выгодно выделяют их от продукции с деревянными или алюминиевыми рамами.

Критерии выбора металлопластиковых окон

При покупке оконных конструкций большое значение имеет их стоимость. Если приобрести пластиковые окна от производителя, то можно получить хорошие ценовые скидки. Отсутствие посредников при реализации продукции позволяет устанавливать приятную для покупателей стоимость. ПВХ-профиль, из которого изготавливаются рамы, оснащается множеством внутренних перегородок. Они выполняют роль элементов жесткости, а также обеспечивают адекватную теплозащиту жилого помещения.

Качество металлопластикового окна зависит от правильного выбора профиля. Оптимальным вариантом являются изделия с шириной 6-7 см. Специалисты рекомендуют обращать внимание на продукцию с тремя-четырьма камерами. Очень важно учитывать температурный диапазон использования металлопластиковых окон. Несоответствие материала климатическим условиям часто приводит к деформации и повреждению оконных рам.

Преимущества поливинилхроридного материала для изготовления оконных рам

Главным преимуществом ПВХ-окон считается их долговечность. Изделия, которые производится при соблюдении особенностей технологического процесса, способны прослужить не менее 20 лет. Они отличаются пониженной чувствительностью к воздействию атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения, сильного ветра. ПВХ-материал идеально вписывается в ююбой стиль интерьера квартиры. Сегодня можно купить рамы с любыми расцветками, импонирующими цветовому решению обстановки помещения.

Металлопластиковые окна являются идеальным средством для создания высокого уровня тепловой и шумовой изоляции. Они позволяют значительно сокращать расходы на отопление дома. Защита от посторонних звуков обеспечивает комфортность проживания в помещении. Пластиковые оконные рамы не нуждаются в особенном уходе. Профиль отлично очищается с помощью привычных моющих средств, которые не содержат растворяющих и абразивных компонентов. Рамы не нужно красить и обрабатывать защитными растворами.

Металлопластиковый материал не нуждается в дополнительном утеплении. В процессе эксплуатации он демонстрирует идеальные противопожарные свойства. Потребителей привлекает высокий уровень показателей экологичности. Оконные системы не предоставляют угрозы для человеческого здоровья, поэтому их можно устанавливать даже в детских или лечебных учреждениях.

Оконная фурнитура: сочетание эстетичности, эргономичности и комфортности

Сегодня в специализированных магазинах нетрудно купить окна ПВХ, оборудованные удобной и красивой фурнитурой. Опытные строители советуют не экономить на этих важных деталях оконных систем, так как от них зависит комфортность эксплуатации. Потребителями очень ценятся ручки и открывающиеся механизмы, которые помогают легко приводить в действие подвижные створки оконной системы. Для изготовления фурнитуры используются различные материалы. Чаще всего оконные элементы производятся из прочного пластиката и металла. Такие изделия отличаются прочностью, надежностью и безупречным выполнением своих функциональных задач. Владельцы жилых помещений предпочитают покупать фурнитуру со средним уровнем стоимости. Она гарантирует долгосрочную комфортную эксплуатацию оконных систем.