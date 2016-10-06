Маникюр - не просто услуга салонов красоты, как считают многие. Это целое искусство, которое, как и любое другое, подвержено развитию. Каждый год на рынке появляются свежие тенденции, но и старые никуда не исчезают. Какой маникюр специалисты считают модным в этом году? И какой будет в тренде в следующем? Самым популярным, как ни странно, остается французский маникюр во всех его разновидностях. В частности, это френч, то есть выделение кончиков ногтей белым цветом, френч-миллениум, когда кончики покрывают блестками, цветной френч, когда часть ногтя выделяют одним цветом, а часть другим. Есть еще одна популярная разновидность - фан-френч. Здесь могут использоваться различные элементы для декорирования ногтей вплоть до бусин и стразов. Второй по популярности маникюр в салонах красоты - однотонный. Меняются только цвета. Они меняются не только год от году, но и каждый сезон.

Какой сегодня цвет наиболее модный, можно проконсультироваться в вашем салоне красоты. Среди других популярных вариантов, которые уже стали классикой, - лунный или голливудский маникюр (акцентирование луночки ногтей), художественный маникюр, когда на ноготь наносится определенный рисунок, маникюр по фен шуй (выделение безымянного пальца в цвет, который контрастирует с другими) и маникюр омбре, то есть градиентное окрашивание ногтей, где заметен переход от более насыщенного и темного к более яркому цвету. Есть и сравнительное новые тенденции - необычный маникюр. К примеру, это может быть летний или, как его еще называют, съедобный маникюр. Он характерен не только для лета, а может поднять настроение дождливой осенью или холодной зимой. В таком случае на ногти гармонично наносят рисунки фруктов. Это может быть арбуз или дыня. Геометрический маникюр - также сравнительно новая тенденция. Вариантов множество, но все они подчинены необычной геометрии. Также в моду входят цветы на ногтях, любимые герои в маникюре, например, персонажи из популярных мультфильмов, мимишные рисунки и монохромный маникюр. Любые услуги в категории маникюр и педикюр в СПбпредлагает салон Пилки. Квалифицированные мастер реализуют любой сюжет и дизайн любой сложности. Все специалисты имеют большой опыт работы и знают все последние тенденции и разработки в ногтевой и beauty сферах. Основная цель работы салона - сделать маникюр и педикюр максимально доступным. Все цены прозрачны и указаны на сайте. Контакты салона можно узнать в интернете.