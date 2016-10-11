Кузов – основа любого транспортного средства. В процессе эксплуатации автомобиля он испытывает различные нагрузки и механические воздействия. Царапины, вмятины, нарушение геометрии, деформации – все это существенно ухудшает внешний вид авто. Многие повреждения нарушают ездовые характеристики, ослабевая уровень безопасности. Несвоевременная ликвидация даже незначительных повреждений чревата глобальными разрушениями. Так, при нарушении лакокрасочного покрытия металл подвергается воздействию влаги. Это приводит к развитию коррозии.

Кузовной ремонт и его основные виды



Современные СТО предлагают широчайший перечень услуг. Сюда относится и кузовной ремонт автомобилей, классифицирующийся на несколько видов. В первую очередь его разделяют по сложности на простой, средний, сложный, очень сложный.



Легкая реставрация предусматривает ликвидацию незначительных вмятин, царапин, трещин и иных дефектов, не затрагивающих лакокрасочное покрытие. Подобные услуги предоставляются практически во всех автосервисах. Их стоимость является незначительной. Возникают указанные повреждения в результате воздействия града и ударов, отлетевших от колес небольших камней.



Ремонт средней сложности направлен на устранение вмятин, разрывов металла и прочих нарушений. Чтобы ликвидировать такие повреждения, применяется сварка, стержневая вытяжка. Лакокрасочное покрытие восстанавливается путем локальной покраски.



Кузовной ремонт сложного типа актуален при ликвидации дефектов аналогичных повреждениям средней степени тяжести, имеющих существенную локализацию.



Наиболее дорогостоящими являются мероприятия по устранению глобальных нарушений. Сюда относятся восстановление геометрии кузова, ремонт тормозной и рулевой систем, ликвидация неполадок в области электрической системы. Возникают подобные неприятности при серьезных авариях и столкновениях с препятствиями.

Тонкости выбора автомобильной мастерской



Качество ремонта напрямую зависит от обеспеченности СТО и профессионализма мастеров. Важно, чтобы автомастерская располагала современным высокоточным оборудованием для диагностики, инструментами для комплексного ремонта, оригинальными запасными деталями и расходными материалами.



Опытные водители рекомендуют доверять восстановление автомобиля лицензированным мастерским, имеющим большой опыт работы и положительные характеристики от клиентов. Особое внимание необходимо обращать на перечень предоставляемых услуг, скорость работ, ценовую политику и прочие аспекты.

Что нужно знать о покраске кузова?



Нанесение лакокрасочного покрытия практически всегда является финальным этапом кузовного ремонта. Покраска автомобиля может быть локальной и полной. Первый вариант распространен при устранении незначительных повреждений, имеющихся в небольшом количестве. Полное восстановление декоративного слоя осуществляется и при ремонте кузова, и при изменении цвета.



В последние годы большую популярность приобрела матовая покраска автомобиля, характеризующаяся массой преимуществ. Она осуществляется несколькими способами. Это нанесение матового лака, обработка из смеси краски и лаковых материалов, оклеивание пленкой, напыление резиновых материалов. Преимущества подобного варианта отделки заключаются в оригинальных эстетических свойствах и надежной защите кузова. Но есть у этого способа покраски и недостатки. Они заключаются в сложности ухода, аккумуляции пыли к поверхности авто, невозможности восстановления.