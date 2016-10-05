Как определить оптимальную цену при заказе окон?

Сегодня цены на пластиковые окна представлены в широких диапазонах. Современный рынок предлагает колоссальный выбор оконных систем разной стоимости, доступные разным слоям населения. Это и бюджетные металлопластиковые конструкции нашего производителя, а также подороже - популярных мировых брендов.

Основные составляющие стоимости

Кроме известности бренда цены на пластиковые окна формируются из таких составляющих:

Тип и вид ПВХ профиля

Вид стеклопакета и число камер

Тип фурнитуры и ее дополнительных опций

Габаритные размеры и число створок

Дизайнерское и стилистическое выполнение

Дополнительные элементы: отливы, откосы, козырьки, подоконники, сетки москитные.

Помимо этого, при покупке пластикового окна, следует учитывать и другие составляющие, которые относятся к услугам по установке и обслуживанию. В разных компаниях-исполнителях они отличаются.

Полная стоимость заказа пластиковых окон

Выбирая пластиковую оконную систему и компанию, реализующую ее сбор, монтаж и эксплуатационное обслуживание, всегда уточняйте, какие услуги включены в окончательную стоимость. Это поможет взвешенно оценить стоимости и предложения от разных организаций.

К числу услуг, которые формирую полную стоимость застекления металлопластиковыми системами, относятся:

Выезд мастера и замеры оконных проемов

Расчет конструкции, составление эскизов и чертежей

Окончательный сбор оконной конструкции

Доставка готового заказа на место

Демонтаж старых оконных рам

Монтаж новых, изготовленных по замеру окон

Установка дополнительных комплектующих элементов

Дальнейшее, при необходимости, сервисное обслуживание.

Почему выгодно делать заказ в «Твое окно»

Работа киевской фирмы «Твое окно» характеризует многими преимущественными моментов. Кроме широкого ассортимента сертифицированных пластиковых оконных систем, она предлагает выгодное выполнение сопутствующих услуг:

Бесплатный выезд по Киеву и области специалиста для снятия замеров

Выполнение в самые оптимальные сроки (до 5 дней) заказа

Бесплатная доставка продукции на оборудованном транспорте по Киеву и области

Полный комплекс услуг: замеры, расчеты, монтаж, установка дополнительных элементов, утепление фасадов входят в полную стоимость

Бесплатное обслуживание по гарантии 5 лет.

Профессионалы специалистов организации «Твое окно» предоставят весь комплекс услуг на достойном уровне. Здесь любому клиенту помогут определиться с выбором, подберут оптимальный способ застекления в той или иной ситуации. Ваше помещение сделают без переплат теплым, уютным и эстетичным.