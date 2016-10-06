Российское здравоохранение не может похвастаться серьезным прогрессом в последние годы. Более того, скепсис относительно возможностей отрасли постепенно нарастает. Многие россияне предпочитают выбирать лечение за границей. В кризис оно подорожало из-за курсовых скачков, но все еще остается доступным, если учитывать подтвержденную высокую эффективность. Лечение за рубежом - оптимальный вариант, когда вам нужен результат.http://vitamedico.ru/ - это итальянский координационный центр, который был создан для содействия российским гражданам в получении высококачественных медицинских услуг на территории Италии. Это передовые медицинские технологии и решение любых вопросов, которые могут возникнуть в процессе подготовки и проведения лечебных или восстановительных процедур. В каждой серьезной итальянской клинике есть международный отдел, который занимается приемом пациентов из-за рубежа. Координационный центр взаимодействует с ними и предлагает российским пациентам наиболее полную информацию о лечении в Италии и оптимальных вариантах для каждого. Таким образом, специалисты могут порекомендовать россиянам те клиники, которые имеют наибольший опыт в лечение конкретного заболевания. Координационный центр не берет денег за лечение. Его услуги - посреднические.

Плату принимают сами клиники напрямую. Все структуры находятся в городе Милан на расстоянии 20-25 минут от центра города. Почему российским пациентам, которые планируют лечение за рубежом, стоит рассмотреть вариант Италии? Во-первых, итальянская медицина признана одной из лучших в мире. Уступает она, согласно авторитетным рейтингам, Сингапуру и Гонконгу, опережая Японию, Южную Корею и Израиль. Во-вторых, в распоряжении итальянских клиник - самые передовые медицинские технологии и разработки. В том числе ядерная медицина и синхротрон - самая мощная и точная система облучения опухолей. Благодаря этому лечение рака молочной железы и других видов смертельного заболевания становится эффективным. В-третьих, итальянские клиники оснащены самыми современным системами радиохирургии и радиоблучения. В-четвертых, все имеющиеся в мире системы диагностики доступны в Италии, как и новейшие методики хирургического вмешательства. Наконец, в Италии работают врачи с мировым именем в целом ряде направлений. Это кардиология, онкология, нейрохирургия, педиатрия и травматология. Таким образом, итальянские клиники предлагают наиболее оптимальное лечение за рубежом. Обратиться за консультацией можно в координационный центр.



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