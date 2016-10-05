Если человек не может самостоятельно избавиться от пагубной тяги к алкоголю, он может обратиться за помощью к специалистам. Современные методики позволяют побороть опасную зависимость навсегда.

Залог успешного лечения – желание больного бросить пить

На первом этапе человеку нужно признаться самому себе в том, что он является алкоголиком и принять помощь со стороны. Именно нежелание больного осознавать серьезность ситуации приводит к еще более сильной привязанности к спиртному и усугублению болезни, и здесь важна помощь родных и близких.

Если человек соглашается пройти лечение, необходимо выбрать оптимальную методику, которая поможет отбить всякую охоту снова употреблять алкоголь. Лечение данной болезни представляет собой сложный процесс, перед врачами стоит задачи устранить симптомы и обеспечить отказ от приема спиртного.

Выделим несколько популярных методик, которые используют в клиниках:

введение препарата «Эспераль»;

кодирование и химическая защита;

рефлексотерапия и гипноз.

Какую методику выбрать? Ответить на этот вопрос поможет опытный врач-нарколог, который проведет осмотр пациента и побеседует с ним, после чего порекомендует подходящий метод. Все виды лечения можно разделить на две группы: психологические и физические. Допускается сочетать оба направления.

Например, лечение алкоголизма в клинике Верамед осуществляется на основе психологического блокирования влечения к алкоголю в сочетании с приемом специальных препаратов. Такой вид лечения называется «Двойной блок», он позволяет пациенту избавиться от зависимости к спиртному.

Лечение алкоголизма с помощью гипноза и кодирования

Пациента важно настроить на отказ от алкоголя психологически, поэтому с ним работает психотерапевт, воздействуя на подсознание больного. Задача врача в том, чтобы разрушить ложные представления алкоголика о беззаботности и легкости, которые дарит ему спиртное. Психолог может провести сеансы гипноза, давая установку на отказ от алкоголя и выработку к нему стойкого отвращения.

Насколько эффективен гипноз? Каждый пациент индивидуален, поэтому и эффект разный. Многое зависит от личного настроя человека бросить пить (насколько оно сильно?), от квалификации и опыта врача и пр.

Эффективно показывает себя такой метод, как введение препарата «Эспераль». Это известное химическое средство, которое вводится под кожу пациента (под лопатки или в ягодичную область). Принцип действия препарата основан на его несовместимости с алкоголем: как только спиртное попадает в кровь, у человека начинаются приступы тошноты и головной боли. Чем больше алкоголя, тем тяжелее приступ. Такое воздействие весьма действенно – желание пить пропадает.