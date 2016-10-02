Электрошоки в наше время настолько популярны и их выпускается настолько много, что производители пытаются повысить продажи, «пичкая» свои детища огромным количеством дополнительных функций – как нужных, так и абсолютно бессмысленных. Например, можно купить в Москве электрошокер-фонарик, сирену и даже лазерную указку. Разберемся же, какие из функций нужны, а без каких – вполне можно было бы и обойтись.
Для начала следует ответить на вопрос, какой шокер лучше – простой, способный только генерировать разряды, или же – донельзя начиненный электроникой? На самом деле, это момент дискуссионный. Самое главное, что стоит знать – любая функция, любое вспомогательное приспособление усложняют работу с шокером. А чем сложнее управление – тем проще запутаться с ним в самый неподходящий момент.
Кроме того, все электронные «навороты» обладают неприятной особенностью сажать аккумулятор. А ведь в большинстве случаев его ресурс ограничен 500-3000 циклов зарядки-разрядки! Кроме того, пользуясь дополнительными функциями – например, активно применяя фонарик, вы рискуете не вовремя разрядить устройство и оказаться беззащитным при нападении.
В любом оружии главное – баланс функциональности и простоты. Если какая-то функция кажется вам необходимой – пусть она будет присутствовать, но прибор, перегруженный «наворотами», покупать не стоит!