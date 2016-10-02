Электрошоки в наше время настолько популярны и их выпускается настолько много, что производители пытаются повысить продажи, «пичкая» свои детища огромным количеством дополнительных функций – как нужных, так и абсолютно бессмысленных. Например, можно купить в Москве электрошокер-фонарик, сирену и даже лазерную указку. Разберемся же, какие из функций нужны, а без каких – вполне можно было бы и обойтись.

Функциональность или простота?

Для начала следует ответить на вопрос, какой шокер лучше – простой, способный только генерировать разряды, или же – донельзя начиненный электроникой? На самом деле, это момент дискуссионный. Самое главное, что стоит знать – любая функция, любое вспомогательное приспособление усложняют работу с шокером. А чем сложнее управление – тем проще запутаться с ним в самый неподходящий момент.

Кроме того, все электронные «навороты» обладают неприятной особенностью сажать аккумулятор. А ведь в большинстве случаев его ресурс ограничен 500-3000 циклов зарядки-разрядки! Кроме того, пользуясь дополнительными функциями – например, активно применяя фонарик, вы рискуете не вовремя разрядить устройство и оказаться беззащитным при нападении.

Какие функции бывают?

Фонарик. Есть почти во всех шокерах. Даже простенький LED элемент временами оказывает серьезную помощь владельцу, сейчас встречаются в продаже электрошокеры, оснащенные вполне самостоятельным полноформатным фонарем – с разными режимами, фокусировкой, стробоскопом. Если вы часто гуляете в ночное время – возможно, это функция и не будет лишней.

Лазерный целеуказатель. Хочется задать производителям шокеров с ЛЦУ один вопрос – зачем?! Что, без прицела вы не попадете в противника, стоящего на расстоянии вытянутой руки? Однозначно бессмысленная функция.

Съемный аккумулятор или 2 сменных батареи. Вот это уже – совсем не лишне! Если есть возможность восстановить работоспособность шокера, находясь вдали от розетки – это хорошо. По этой же причине приветствуются картриджи для обычных батареек, которые можно использовать вместо аккумулятора.

Антизахватные и антиударные системы. Бьют агрессора током при захвате шокера, либо отключают его, когда оружие выбивают из рук. Такое приспособление не усложняет управление, оно однозначно имеет право на жизнь.

В любом оружии главное – баланс функциональности и простоты. Если какая-то функция кажется вам необходимой – пусть она будет присутствовать, но прибор, перегруженный «наворотами», покупать не стоит!