Покупка автомобильных принадлежностей в СПб и Ленинградской области является одной из востребованных услуг для современных автовладельцев. В связи с тем, что многим автолюбителям не под силу найти нужную деталь для своей машины, мы рекомендуем вам посетить огромный комплекс «Ириновские ряды». Стоит отметить, что фирма предоставляет исключительно качественные товары и услуге по удивительно низким ценам, что не может не радовать покупателей.

«Ириновские ряды» становятся все популярнее и популярнее в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Данный торговый комплекс находится в Красногвардейском районе северной столицы Российской Федерации. Основное направление деятельности организации направлено, прежде всего, на предоставление полного спектра услуг и товаров наилучшего качества клиентам в отрасли автомобильной промышленности. Стоит отметить, что компания предоставляет павильоны для торговли.

Организация представляет собой огромный комплекс, состоящий порядка из семидесяти магазинов, в продаже которых имеются разного рода детали для максимально качественного обслуживания автомобиля. Следует подчеркнуть, что в компании весьма продуктивно работают два шиномонтажа, а также более двадцати пунктов технического обслуживания, предоставляющих полный спектр услуг по диагностике автомобиля. Специалисты одинаково отлично справятся с проблемами, как отечественных автомобилей, так и импортных.

Компания занимается столь успешной и продуктивной деятельностью с 2009 года. За долгое время комплекс отлично развился. Сотрудники компании нацелены в первую очередь на удовлетворение потребностей клиентов, тем самым предоставляя товары и услуги высокого качества по доступным ценам. Напомним, что на витринах магазинов этого комплекса вы сможете найти любые компоненты как исконно российского автомобиля, так и импортного.

Если же Вы предприниматель, желающий предлагать товары и услуги в нашем комплексе, то специально для Вас имеется такая возможность. Мы предлагаем такую услугу, как аренда торговых павильонов.

Ответы на часто задаваемые вопросы имеются на официальном сайте компании «Ириновские ряды». Если у вас имеются какие-либо вопросы по поводу покупки или характеристикам запчастей для автомобиля, то рекомендуем посетить официальный сайт компании tririn.ru, где сможете связаться со специалистами технической поддержки по указанному на сайте телефону, специальной форме обратной связи, где нужно указать ваши реальные данные: имя и фамилию, адрес электронной почты. Агенты ответят на все ваши вопросы максимально быстро и точно.