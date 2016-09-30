Услуги фотопечати, копицентра, багетной мастерской, изготовления сувенирной и полиграфической продукции сегодня становятся все более востребованными. Компания Ru-cafe предоставляет весь спектр этих услуг, при этом круглосуточно и с доставкой. Оформление всех заказов происходит через сайт. Достаточно заполнить форму и ввести личные данные. Если вы хотите облегчить процесс, то нужно зарегистрироваться на официальном портале сервиса. Среди самых востребованных услуг – печать фотографий, печать на холсте и продукция багетной мастерской. Все услуги осуществляются на высококачественном оборудовании известных производителей. К примеру, для печати фотографий используется лаборатория Noritsu 3702HD. Это позволяет достигать отличных показателей качества и цветопередачи. Ваши фотографии будут напечатаны на фотобумаге самых известных мировых производителей. Это Fujicolor Crystal Archive Paper, Fujicolor Crystal Archive Paper Supreme High Definition, Fujicolor Crystal Archive Paper Digital Pearl. Приезжать в фотолабораторию не нужно. Необходимо зайти в личный кабинет в России, указать нужное количество фото, желаемый формат и тип фотобумаги. По желанию можно осуществить быструю печать.

Забирать готовую продукцию также не требуется. Ее по окончании работы доставит курьер до вашего дома или офиса. Если вы редко бываете дома, то доставка возможна даже в ночное время. Печать на холсте - другой востребованный вид услуг. Это один из популярных способов оформления интерьера квартиры, загородного дома или офиса. Вы можете напечатать себе постер, фотографию или репродукцию на холсте. Интерьерная печать - возможность распечатать художественные материалы на натуральном и синтетическом холсте немецкого производства. Никаких ограничений по тематике нет. Вы можете повесить на стену собственный портрет или репродукцию картины. Достаточно выбрать цифровой исходник. Дальше его обработают, добавят ретушь и спецэффекты. В качестве основы используется синтетический холст с матовой поверхностью, который обеспечивает точную имитацию художественного изображения. Но картина не будет законченный элементом интерьера без натяжки на подрамники, оформления в багеты и покрытия распечатанных изображений лаком. Все эти дополнительные услуги также предоставляет Ru-cafe. Как и стилизацию под живописное полотно. Также компания - это недорогая багетная мастерская, производящая красивые деревянные багеты. Они выполняются из дуба, махагона и венге. Есть варианты из алюминия и пластика. Найдется отличное решение для любой картины.