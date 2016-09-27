Сейчас фирмы более часто применяют серверы World Wide Web, в виде альтернативного канала для вовлечения новых клиентов и обслуживания заказчиков в онлайн режиме и для ежедневной работы. Предприятия, которые добились успеха в данной области, обязаны на современном уровне поддерживать скорость и качество обслуживания своих клиентов, число которых растет ежедневно.

Компаниям нужно внедрять решения интернет в случае, когда они:

- определяют способы для предоставления возрастающему количеству заказчиков надежного сервиса

- имеют определенные сложности и возрастание затрат, во время внедрения множества решений и средств от разных поставщиков

- наблюдают увеличение трудностей решения, из-за быстрого развития новейших технологий и продукции

- желают иметь уверенность в безопасности информации и приложений предприятия, выполняя контроль за тем, кто, каким образом и благодаря каким каналам, пользуется информресурсами.

Выбор способа решения по подключению к глобальной сети:

- Безопасность

Для подключения к интернету, маршрутизаторы обязаны предоставлять определенные возможности, например:

- определение пользователей

- доступ по расширенным спискам

- шифровка информации

- способ передачи адресов, Network Address Translation – NAT, для недопущения неопределенного доступа и пользование сетевыми возможностями

- экраны сети, доступные в форме независимых элементов, чтобы увеличить уровень защиты от неразрешенного доступа.

Сетевая оптимизация.

Чтобы оптимизировать полосы пропускания и снизить затраты на работу в сетях, следует подобрать такое решение доступа к интернету, которое имело бы определенные функции:

- по требованию предоставляются полосы пропускания, bandwidth-on-demand - BOD

- по требованию маршрутизация, dial-on-demand routing - DDR

- скорость маршрутизации snapshot routing

- спуфинг сетевых протоколов

- сжатие информации.

Версии много сервисных маршрутизаторов Cisco 2800 и Cisco 3900, являются модульным решением для связи по асинхронным, синхронным каналам и каналам ISDN с дозвоном. Данные версии считаются наилучшими по соотношению производительность – стоимость - возможности. Маршрутизаторы Cisco 2800 и Cisco 3900 предоставляют возможность компаниям увеличивать плотность соединений по линиям телефонной связи и использовать достоинства новых и перспективных интернет-услуг и методов межсетевых связей.

Модульные маршрутизаторы Cisco 2800 и 3900 могут оснащаться самыми различными модулями для смешанной области передачи и интернет-сетей, а также создают передачу информации и голоса в сети одновременно.

Помимо оборудования Cisco2800 и 3900 для входа в интернет, можно успешно применять Cisco1900, который оснащен двумя портами ЛВС. Данный маршрутизатор с определенной конфигурацией, располагает двумя портами Ethernet и двумя синхронными последовательными портами для обустройства всевозможных требуемых синхронных интернет-связей. Способность двойной архитектуры ЛВС в Cisco1900, считается оптимальной для сегментации сетей и применения в виде экрана сети.

Возможности Cisco при подключении офисов компании к интернет-сети.

Маршрутизаторы с обустроенными сервисами Cisco ISR 3900 - передовые маршрутизаторы вида ISRG2, для которых характерны высокая надежность, отличная защита денежных вложений и производительность, а также великолепная масштабируемость. Данные серии создают прекрасную экономию общей стоимости проекта, а также, благодаря им, сети становятся наиболее гибкими за счет применения наилучших на рынке возможностей безопасности, видео, связи беспроводной и так далее.

Ключевые особенности:

Сервисы предоставляются по требованию: Cisco 3900 снижает стартовые затраты, так как разделяет доставку ПО от средств аппарата на вспомогательных модулях сервиса. Помимо этого, клиент получает необыкновенный образ CiscoIOS, который предоставляет возможность обеспечивать полным широким арсеналом функций CiscoIOS, а также предоставляет возможность достаточно быстро развернуть появившиеся новые сервисы.

Защита вложений: Cisco 3900 снижает стоимость развертывания и увеличивает гибкость. Маршрутизатор оснащен модульной платформой и предоставляет возможность производить обновление центрального процессора маршрутизатора, за счет замены платы Services Performance Engine SPE. SPE обеспечивает модернизацию маршрутизатора и увеличивает его производительность. Защита вложений осуществляется за счет поддержки множества имеющихся модулей.

Эффективный расход электроэнергии: конструкция Cisco 3900 оснащена источниками питания с более высокой эффективностью с автоматическим управлением питания, с поддержкой EnergyWise в дальнейшем. Обе версии ISR3925 и 3945 маршрутизаторов обладают возможностью обустройства второго блока питания для резерва.

Большая производительность: модель Cisco 3900 является более производительной по сравнению с более ранними разновидностями.

Наиболее популярным видом маршрутизаторов для местных отделений, считаются модели серии Cisco2500. Имеется широкий выбор моделей, которые обеспечивают разные возможности сопряжения в сети и различаются по степени применяемых технологий и стоимости.

Для небольших офисов предлагается достаточно недорогой, легкий и простой в применении, маршрутизатор Cisco 1900. Данный вид маршрутизаторов располагает гибким набором обустроенных портов для всех видов сетей и предоставляет возможность установить вспомогательную глобальную карту, дабы поддерживать несколько глобальных соединений. Оборудование Cisco 1900 также совместимо с интерфейсом Cisco ClickStartO, который является Web-браузером, который в значительной степени облегчает установку, создает определенные конфигурации маршрутизаторам и управляет ими.

Cisco1900 обеспечивают постоянное подключение к сети: высокая доступность и весьма длительное время бесперебойной работы, возможно благодаря использованию ПО CiscoIOS, резерва аппарата и способов переключения в аварийном режиме.

Источник: http://itg-spb.ru