В связи с появлением неофициальных ритуальных агентств, многие граждане убеждены, что похороны близкого человека - это не только печальное событие, но еще и значительные финансовые затраты. Такое мнение сложилось не случайно, т.к. неофициальные учреждения в первую очередь ставят задачу не помочь людям, а получить максимально возможную финансовую выгоду. Отсюда вам и такие астрономические расценки.



Конечно, в такой ситуации люди не могут до конца правильно оценить ситуацию, и этим пользуются коммерческие ритуальные агентства. Одним из наиболее распространенных приемов является следующий: людям изначально озвучивается цена, но уже в процессе, когда пол работы сделано, она накручивается до суммы, в несколько раз превышающую начальную. Но, не смотря на это, определенная часть людей до сих пор обращаются в такие учреждения, затрачивая на похороны родственника последние средства.



Почему стоит обращаться именно в государственные ритуальные службы



Причин на это несколько: во-первых, у официальных служб расценки всегда фиксированные - т.е. на что человек изначально рассчитывал, тот пакет услуг он и получает. Во-вторых, такие агентства работают по ценам, которые рекомендует государство - здесь вы не увидите заоблачных сумм, и даже при использовании максимального пакета услуг, все будет вполне даже подъемно. И наконец, государственные ритуальные агентства никогда не используют незаконные схемы получения информации и никогда не навязывают гражданам свои услуги.



Если гражданину необходимы гарантии качественного оказания услуг, то, конечно, рекомендуется обращаться именно в государственные службы. Оформление мест на кладбище, получение документов, ритуальные мероприятия - все это уже давно отлаженный процесс, без каких-либо скрытых схем, которые нередко используют коммерческие ритуальные предприятия.



Примерные расценки у государственных служб



Для начала отметим, что любое государственное ритуальное агентство оказывает услуги по бесплатному захоронению. Для этого родственникам будет необходимо получить городское пособие на погребение. Что касается наиболее общих расценок, то их можно представить в следующем виде:



- стандартный пакет - 22 тыс. рублей;



- дополнительный/расширенный - в районе 35 тыс. рублей;



- максимальный (особый) пакет - 67 тыс. рублей.



Примерно такие расценки действуют в старейшем городском ритуальном агентстве "ЗАО "Ритуал-Сервис" (http://ritual.ru/). Здесь окажут полный спектр услуг, предоставят гарантии, а также помогут решить все текущие вопросы.