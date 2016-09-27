Что такое технический план?

Технический план объекта недвижимости это документ, отображающий в себе сведения из государственного кадастра по недвижимости, так же включает в себя сведения о недвижимости (о здании, или объекте незавершенного строительства, или сооружении), или изменения в объекте недвижимости с уже существующим кадастровым номером, которые нужно внести в государственный кадастр.

Без технического плана поставить объект недвижимости на кадастровый учет не является возможным. Этот процесс строго контролируется законодательной базой.

Когда необходим технический план и кто его подготавливает?

Согласно законодательству технический план просто необходим при вводе объекта недвижимости в эксплуатацию (Закон РФ «О государственном кадастре недвижимости»). Без технического плана не получится поставить недвижимость на учет и не будет возможности получить кадастровый паспорт.

Не обойтись без технического паспорта в случае если объект не внесен в кадастровый реестр и не зарегистрировано право собственности.

Технический план требуется для следующих объектов:

помещения (квартиры в многоэтажках, гаражи, помещения, которые расположены внутри строений);

для регистрации права собственности на объекты незавершенного строительства;

недвижимость, которая подверглась перестройке, перепланировке и требует изменений в кадастровом паспорте.

Для новостроек: коммерческих зданий, жилых помещений, нежилых помещений.

С 1 января 2013 года подготовкой технических планов объектов недвижимости занимаются кадастровые инженеры. Такого рода специалист обязательно должен быть аттестован, иначе у него не будет права подписи на технических планах.

Из чего состоит технический план?

Основой технического плана является описание объекта недвижимости по контурам и непосредственной привязке к земельному участку, на котором расположено здание.

Так же есть список документов, которые должны быть в техническом плане (он может меняться в зависимости от вида недвижимости):

Технический паспорт на помещение; Если объект находится в многоэтажном здании - планы этажей объекта; Разрешение для ввода объекта недвижимости в эксплуатацию; Проектные документы.

Так же технический план состоит из двух частей – графическая и текстовая. Графическая часть это то, о чем шла речь выше – расположение строения на земельном участке и плане помещения согласно этажности.

В текстовой части отображают данные, которые необходимо внести в государственный кадастровый реестр.

Чтобы не было проблем с подготовкой технического плана советую строго придерживатся всех требований и норм.