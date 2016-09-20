За три кризисных года запчасти на популярные марки авто подорожали более чем на 50%. В случае с Kia этот рост не так очевиден. Производитель корейских машин прикладывает немалые усилия, чтобы удержать спрос на сами авто и их детали. Потому постоянно проводит акции, реализует программы лояльности и т. д.

Антикризисная закупка для ремонта и ТО Kia

Но кризис неумолим: со слов российских автолюбителей-поклонников марки, ежегодный ремонт обходится им на 30-40% дороже. И нет предпосылок к тому, что эта стоимость будет снижаться. Выходом могла бы стать страховка (КАСКО), но ее тарифы растут еще быстрее, чем стоимость деталей.

Хотя технологии, с помощью которых можно приобрести запчасти КИА почти по докризисной стоимости, существуют.

Рунет обзавелся серьезными партнерами корейского автопрома, в каталоге которых детали – оригинальные и неоригинальные, но рекомендованные производителем, – стоят на 10-20% дешевле. Согласно регламенту, приезжать на регулярные техосмотры можно со своим набором деталей. Если документы на машину и запчасти в порядке, то сервис не имеет права отказаться их принять. При этом стоимость закупки деталей в самостоятельном режиме оказывается на 5-15% ниже, чем их заказ у официального дилера.

А заказать те же части для ТО можно в интернете (первый и второй способ экономии вместе). Остается только разобраться, у кого что надежнее брать.

Запчасти для Kia в интернете: как работает удаленная доставка?

Как и в случае с оффлайн-шопингом, в таком деле, как покупка деталей для ремонта авто, 50% успеха (в том числе, обоснованная цена) зависит от выбора продавца. Сайтов, которые обещают высшее качество по меньшей стоимости, в Рунете много. Но по-настоящему профессиональный сервис предлагают в лучшем случае 3% из них. В поисках надежного поставщика надо смотреть на три условия.

Опыт работы на рынке автозапчастей. Пять лет назад в России был бум автокредитов, на этой почве «выросло» больше сотни мелких интернет-магазинов, которые за время активных продаж просто не успели наработать базу доверенных поставщиков. Такие продавцы сегодня остаются простыми перекупщиками. Оптимальный стаж действительно серьезного магазина – от 10 лет и больше. Такие компании уже пережили первый кризис, если они остаются активными во второй, это уже говорит о надежности. Предлагаемый каталог запчастей КИА. Чем больше позиций, тем выше доверие. Минимальная «планка» – 3-5 тысяч деталей. Специализация. Опытный автолюбитель точно знает, что качественный сервис и товар предлагает только тот, кто не пытается угнаться за всеми запросами. «Заточенность» интернет-магазина автодеталей на 2-3 марки указывает на его надежность и способность ориентироваться в конкретных моделях.

Что до самого заказа, здесь все просто и зависит от детали. Если это кузовная часть (версии Kia страдают слабым ЛКП, потому кузова им приходится восстанавливать часто, о чем продавцы деталей знают), то ее достаточно найти в списке и подать заявку. Менеджер сам свяжется с водителем, посоветует более дешевый аналог или объяснит варианты доставки. Получить изделие можно будет уже на 3-5-й день после оплаты.

Редкие детали (в последнее время в их числе по непонятным причинам оказался ГРМ для некоторых прошлых версий Kia) обычно заказываются индивидуально. Если продавец профессионал, он получит нужный товар в течение 1-1,5 недели, после чего доставит его покупателю все за те же 3-5 дней.

Запчасти Kia для ТО

Отдельно стоит отметить популярный сейчас сервис у многих поставщиков – программка для подбора пакета для техобслуживания. Все, что нужно, чтобы заказать запчасти на Киа Спортейдж (бюджетный кроссовер – признанный тренд 2016 года) перед первым ТО, – указать его год выпуска, модель, комплектацию. «Умный» сервис сам соберет нужные детали и предложит кнопку для пакетного заказа.

Это бесплатно, так что для экономного водителя подходит оптимально. Плюс многие серьезные магазины предлагают за комплексную покупку скидки до 15%. Итого, подобный шопинг позволит снизить расходы на 40-45%: минус 15-25% за заказ в интернете, еще 15% за «пакет». Плюс сниженные расходы благодаря тому, что не придется никуда ездить, искать, договариваться, ждать деталей и забирать своими силами.