Алюминий - один из важнейших металлов во многих сферах производства. Он используется в самолётостроении, машиностроении и приборостроении; при создании оборудования и станков. Широчайшее применение алюминий нашёл и в электропроводниковой сфере, и в производстве пищевой тары, столового серебра и посуды, и много другого.

Результатом повсеместного использования этого металла стало образование больших объёмов отходов из него. Часть их них образуется в ходе промышленной деятельности, часть является результатом работы автомобилей, ноутбуков и других устройств с аккумуляторами, немалую долю составляют и отходы, происходящие из бытовой сферы.

Алюминиевый металлолом может существенно осложнить и деятельность предприятий, и жизнь частных лиц, ведь для его складирования и хранения необходимы немалые площади, а утилизация требует применения профессионального оборудования и, соответственно, под силу лишь специальным лицензированным компаниям.

С другой стороны, лом алюминия может стать источником дохода для предприятий и граждан, если они обратятся за его утилизацией в профильную компанию.

Варианты сдачи алюминия в Санкт-Петербурге

Если забить в строку поиска запрос «приём алюминия СПб», интернет мгновенно выдаст множество организаций, занимающихся этой деятельностью, и продавцу останется лишь сделать выбор. Однако это не так просто, как кажется на первый взгляд.

Если вы - частное лицо

Для частных лиц, намеревающихся сдать небольшую партию лома алюминия, важнейшим показателем является адрес пункта приёма. Он должен быть максимально приближен к дому или ближайшей станции метро клиента, иметь удобную транспортную доступность (для автомобилистов).

Имеет значение и уровень обслуживания на базе. Если компания http://lom-spb.ru осуществляет не только скупку, но и переработку лома, можно быть уверенными в оперативности и высоком качестве всех операций. У таких организаций есть обычно свои склады для хранения металла.

Если вы представляете компанию

Организации нуждаются в расширенном сервисе. Им нужно вывозить большие объёмы металлолома с территории, зачастую удалённой не только от пунктов приёма, но и от города вообще.

Это означает, что в первую очередь компания-покупатель должна иметь возможность организовать вывоз лома из любого района Ленинградской области оперативно и качественно. Немаловажно и то, сколько будет стоить перевозка. В некоторых компаниях вывоз осуществляется бесплатно, и это, без сомнения, оптимальный вариант.

Ещё одним значимым моментом обсуждения условий сдачи алюминия является тип продукции. Если она нуждается в разборе, демонтаже, резке, это может стать причиной дополнительных расходов, и клиенту лучше сразу сравнить цены на услуги нескольких компаний.