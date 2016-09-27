Десятилетний стаж компании Параон превратил опыт строительства бань и саун в настоящую философию качества. В отличие от многих строительных фирм, которые предлагают типичные парные, ничем не отличающиеся от сотен подобных, Параон подходит к этой задаче с максимальным профессионализмом и творческим энтузиазмом.

Отличия от конкурентов

Компания Параон работает с производителями материалов для саун и бань напрямую. Она не зависит от посредников, которые могут нарушать условия транспортировки или хранения продукции, поэтому гарантирует качество любых изделий, используемых в строительстве.

Часть продукции компания производит самостоятельно, что позволяет снизить стоимость до минимума. Фирмы-конкуренты покупают комплектующие для строительства у Параона, ведь это не только производитель, но и прямой поставщик.

Команда специалистов, которая занимается строительством бань, имеет более чем десятилетний стаж. Эти люди – мастера своего дела, они не допускают брака или недобросовестного отношения к работе.

Все перечисленные факторы позволяют предлагать клиентам беспрецедентно низкие цены без потери качества. Бани Параон известны в Москве и Московской области как эталон добросовестного строительства и отменного результата.

Услуги и их особенности

Заказчики услуг в большинстве случаев не являются специалистами в строительстве, тем более – в особенностях устройства бань. Сотрудники Параона это понимают и предлагают великое множество разработок, причем это наиболее удачные и проверенные на практике проекты.

Компания предлагает заказать баню или сауну «под ключ» с гарантированно комфортным интерьером. В проектах учтены распространенные особенности расположения помещений и служб.

Для клиентов, ценящих оригинальность и уверенных в своих креативных способностях, также имеется набор услуг. С ними свяжутся и выслушают все их пожелания, возможно, дадут советы или предложат проявить собственную фантазию: слово заказчика, как известно, закон. В любом случае, дизайнеры или архитекторы деликатно укажут на удачные и не очень варианты.

Оборудование и материалы

Характерным качеством Параона считается щепетильное отношение ко всем используемым материалам, оборудованию и расходникам. Фирма не экономит на мелочах.

Если говорить о печном оборудовании и комплектующих, то это:

Kastor;

Tylo;

Harvia;

Везувий;

Helo;

Термофор.

Нет смысла перечислять все бренды и элитные имена. Философия компании заключается в надежности банного убранства и удовольствии клиента, а не в дороговизне и ненужном пафосе. Отделка выполнена с использованием самых лучших традиционных банных пород древесины, а в печах применены только специальные целебные минералы.

Параон построит элитную или же просто качественную баню в Москве и области в короткий срок. В этом имели возможность убедиться многочисленные заказчики, причем все из них весьма и весьма довольны.