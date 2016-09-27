Справочно-информационный портал Locatus.ru – это поисковая система по услугам. Она позволяет за 20 секунд найти необходимую услугу, уточнить ее продолжительность и стоимость, ознакомиться с отзывами других пользователей и спецпредложениями компаний, а также спланировать посещение конкретного развлекательного центра.

Портал «Локатус» дает возможность не потеряться в обилии информации и быстро найти нужное заведение по заданным параметрам. Каждый день пользователи Рунета формируют около 5 миллионов запросов по поиску услуг. Раньше на помощь по систематизации предложений приходили нишевые агрегаторы и сайты-каталоги, ориентированные на поиск организаций. Однако они не предоставляют основного – исчерпывающей информации об услугах. Новый ресурс Locatus.ru экономит время пользователя в несколько раз и позволяет быстро сориентироваться в деталях и особенностях услуги.

Например, запланировав оригинально провести субботний вечер в кругу друзей, человек хочет найти клуб караоке или квесты в Москве. В обычной ситуации он формирует запрос, получает выдачу интересующих организаций, а затем изучает множество сайтов и пытается понять, какие жанры квестов предлагаются, какова продолжительность развлечения и сколько придется заплатить за услугу. Если случайно выбранная компания не подходит, пользователь возвращается на несколько шагов назад. В итоге – более 15 минут тратится только на изучение одной позиции выдачи.

«Локатус» сокращает это время и оперативно решает поставленную задачу. Если ввести в строку поиска запрос «Прогулка на теплоходе в Москве» или «Лазертаг в Санкт-Петербурге», на странице отобразится перечень услуг, оказываемых сотнями организаций. Исходя из своих потребностей, посетитель настраивает фильтр и сразу же видит список услуг, отвечающих всем пожеланиям. В портфолио услуги указана актуальная информация об адресе и контактах заведения, его ценах. Нажав на кнопку «Подробнее», можно узнать о маршрутах речной прогулки, ее продолжительности или базах, где проводится игра в лазертаг и др. Функция геолокации поможет вам уточнить расположение компании на карте Москвы, что позволит построить оптимальный маршрут движения.

Полный охват услуг, их детализация и оперативность поиска дают право считать «Локатус» настоящей революцией в закрытии потребностей людей.

В планах разработчиков амбициозного проекта – Марка Малиновского (автора агрегатора скидок «Купонатор») и его команды – запуск мобильного приложения и приложения для компаний, привлечение первого миллиона пользователей и расширение функционала сайта. Например, вскоре можно будет воспользоваться опцией, которая порекомендует территориально смежные или сопутствующие услуги, а также узнать, какие услуги приобретали ваши друзья.

Задать вопрос представителям портала можно по e-mail: info@locatus.ru.