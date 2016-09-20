Соболиный мех с давних пор считается признаком принадлежности человека к высшему обществу. Носили его только князья, дворяне и богатые купцы. На протяжении всех столетий и до наших дней шубы из соболя были одеждой класса люкс. Этот мех очень легко распознать по своеобразному блеску. Кроме того, волосяной покров соболей прекрасно соединен с кожей, благодаря чему приобретенная шуба из соболя сохранится в первоначальном состоянии долгие годы. Красота, легкость,высокая износостойкость и способность хорошо сохранять тепло этого материала позволила считать его истинным "царем мехов".

Баргузинский соболиный мех

Все соболиные меха можно разделить на три категории: баргузинский, енисейский и канадский. Наиболее высоко ценится именно баргузинский соболь. Этот мех наиболее темную окраску среди остальных (канадский самый светлый). А благодаря частым серебристым волоскам шуба избаргузинского соболя имеет неподражаемый блеск. Именно поэтому шуба из меха баргузинского соболя это прежде всего:

- утонченность;

- изысканность;

- принадлежность к высшему обществу.

Ведь баргузинский соболь - это не просто люкс - этот мех по своим характеристикам стоит намного выше любого другого материала.

Коллекции соболиных шуб 2016

Поскольку в нашем мире очень немного истинных ценителей соболиного меха, то и предприятий, то и предприятий, производящих пошив шуб из этого материала единицы. Еще меньше тех, кто использует только баргузинских соболей. И среди этих компаний особо выделяется бренд DreamFur, специализирующийся исключительно на предметах настоящей роскоши. Специалисты этой компании осуществляют полный цикл производства, что дает возможность контролировать качество на каждом из шагов, начиная от выбора шкурок. Закупки мехов ведутся напрямую у охотников, что исключает использование в шубах мехов животных, выращенных в неволе (мех таких соболей на порядок ниже по качеству).

Шубы из соболя от Dreamfur - коллекция осень зима 2016

В коллекции шуб от Дримфур присутствует одежда ручной работы самого различного покроя и длинны - от полушубков до шуб, как поперечная, так и диагональная раскладка мехов. Вы можете заказать бесплатный пример шубы и купить уже готовое изделие, а можете выбрать покров и заказать пошив. Модельный ряд у DreamFur достаточно долгий для шуб из натуральных мехов, поэтому здесь обязательно найдется модель, которая наилучшим образом подчеркнет все ваши достоинства.