С проблемами, связанными с наследованием, юристам приходится сталкиваться довольно часто. Если с наследованием при наличии завещания все более-менее понятно, то при отсутствии данного документа процедура дополняется многими нюансами.
Очередность
При отсутствии завещания наследникам придется «выстроиться» в определенную очередь. «Цепочка» наследования представлена такими звеньями (в порядке значимости):
Помимо 7-ми очередей правом гарантированного наследования обладают лица, являющиеся нетрудоспособными иждивенцами покойного.
«Переход» наследства от одной очереди к другой происходит лишь при отсутствии наследников из предыдущих очередей или в случае их отказа от наследства.
Кроме того, право наследования может перейти к лицам из других очередей в случаях получения статуса «недостойных» особами из предыдущих очередей. «Недостойными» можно стать в связи с противоправными, умышленными действиями против покойного, либо лиц, наследующих имущество, а также при длительном и злостном уклонении от выполнения обязанностей перед наследодателем.
Получение наследуемого имущества
Процесс получения наследства представлен 2-мя юридическими действиями:
Прежде всего, наследникам необходимо связаться с государственным нотариусом, «контролирующим» административную территорию, где проживал покойный (-ая). Стандартную форму заявления заполняют в присутствии нотариуса собственноручно. Заявление дополняется такими документами:
Выполнение 2-го пункта предполагает обеспечение сохранности имущества, его обслуживание и управление им. Кроме того, может возникнуть необходимость возмещения долгов наследодателя или проживание в унаследованном жилом помещении.
Если у Вас возникли вопросы, предлагаем обратиться к юристу по наследству нашего правового центра.