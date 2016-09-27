С проблемами, связанными с наследованием, юристам приходится сталкиваться довольно часто. Если с наследованием при наличии завещания все более-менее понятно, то при отсутствии данного документа процедура дополняется многими нюансами.

Очередность

При отсутствии завещания наследникам придется «выстроиться» в определенную очередь. «Цепочка» наследования представлена такими звеньями (в порядке значимости):

Супругом/супругой, родителями/усыновителями, детьми и внуками; Братьями/сестрами, родителями отца/матери покойного; Дядями/тетями, в том числе и двоюродными; Прадедушками/прабабушками; Двоюродными внуками, родными братьями дедушек/бабушек; Двоюродными правнуками и двоюродными племянниками; Отчимом/мачехой, пасынками и падчерицами.

Помимо 7-ми очередей правом гарантированного наследования обладают лица, являющиеся нетрудоспособными иждивенцами покойного.

«Переход» наследства от одной очереди к другой происходит лишь при отсутствии наследников из предыдущих очередей или в случае их отказа от наследства.

Кроме того, право наследования может перейти к лицам из других очередей в случаях получения статуса «недостойных» особами из предыдущих очередей. «Недостойными» можно стать в связи с противоправными, умышленными действиями против покойного, либо лиц, наследующих имущество, а также при длительном и злостном уклонении от выполнения обязанностей перед наследодателем.

Получение наследуемого имущества

Процесс получения наследства представлен 2-мя юридическими действиями:

«Принятием» имущества, выраженным наследником в письменном виде;

Совершением реальным действий, направленных на принятие наследственной собственности.

Прежде всего, наследникам необходимо связаться с государственным нотариусом, «контролирующим» административную территорию, где проживал покойный (-ая). Стандартную форму заявления заполняют в присутствии нотариуса собственноручно. Заявление дополняется такими документами:

Свидетельством о смерти родственника (с ксерокопией);

Справкой из паспортного стола;

Паспортом наследника с ксерокопиями всех страниц;

Документом, подтверждающим родство с усопшим.

Выполнение 2-го пункта предполагает обеспечение сохранности имущества, его обслуживание и управление им. Кроме того, может возникнуть необходимость возмещения долгов наследодателя или проживание в унаследованном жилом помещении.

Если у Вас возникли вопросы, предлагаем обратиться к юристу по наследству нашего правового центра.