Чтобы камин, домовая или банная печь работали исправно и не доставляли владельцам проблем, требуется не только специально подобранное оборудование высокого качества, но и хороший дымоход. Это не просто вопрос эффективности работы всей системы, но и вопрос безопасности. И она зависит во многом от того, правильно ли собран дымоход и насколько качественные материалы были использованы для его создания. Классический вариант дымоходной трубы – кирпич. Исторически так сложилось, что это основной материал в домах, особенно загородных, и банях. Но у кирпича как материала для изготовления дымоходов есть несколько проблем. Во-первых, энергоэффективность. Такие дымоходы теряют тепло, хотя технологии быстро совершенствуются и потери тепла сегодня уже не столь критичные. Во-вторых, долговечность. Кирпичные трубы вне зависимости от качестве исполнения всё равно рано или поздно, обычно раз в пять-десять лет, приходится перебирать, менять кирпичи. Поэтому в последние годы в организации отопления в домах и банях рынок быстро переходит на другие материалы. В первую очередь это сталь и керамика. Сталь – главный конкурент некогда монополисту среди материалов для создания дымоходов. Жаропрочная нержавейка имеет ряд важных преимуществ над своим кирпичным собратом. Это легкий вес, отсутствие необходимости возводить дополнительный фундамент, простота установки, сравнимая с собиранием элементов конструктора, долговечность, устойчивость к коррозии, возможность подсоединения к совершенно разным модификациям котлов и печей.

Трубы из металла наиболее эффективно устраняют дымовые газы за счет своего сечения. Кроме того, в таких дымоходах не оседает сажа. Особенно удобны стальные дымоходы тем, у кого изначально в конструкции дома не была предусмотрена. Еще один популярный вариант - дымоходы из керамики. Недавно о таком варианте практически никто не знал, но сегодня все преимущества подобных труб стали очевидными для широкой аудитории. Чем они хороши? Керамические дымоходы дают возможность использовать любые виды топлива, они долговечны, отлично аккумулируют тепло, быстро прогреваются, обладают прекрасной тягой, устойчивы к различным видам коррозии, имеют высокий уровень пожарной безопасности. В целом керамические дымоходы эффективны в эксплуатации и благодаря качеству теплоизоляции помогают существенно снизить затраты на отопления вашего дома или бани. Это, в частности, позволяет с легкостью компенсировать более высокую изначальную цену на керамические дымоходы.