Юридическая контора Гессена: За Сергеем Бугаевым «Африкой» признано право собственности на картины

Важным прецедентом в этом плане является решение Санкт-Петербургского городского суда в споре Бугаев-Африка и «Новые художники».

Последнее поколение ленинградского авангарда – творческая группа художников, созданная в 1982 году молодыми питерскими «хулиганами от искусства», оказалась в центре внимания суда. Спустя 30 лет они обратились в судебные инстанции с целью вернуть картины, написанные в те времена. Сергей Бугаев «Африка» хранил полотна все эти годы как коллекцию, популяризировал оригинальные арт объекты. После суда первой инстанции это дело можно посчитать неразрешимым по определению. Подобные случаи имели место в практике Юридической конторы Гессена и успешно разрешались. Старший юрист ЮК Гессена Георгий Мелков назвал этот процесс самым значительным событием 2013-2014 годов в плане защиты интеллектуальной собственности:

– Не очень часто встречающаяся категория дел о защите авторских прав. Дело вызвало действительно достаточный большой общественный резонанс. Проблема заключалась в том, что на сегодняшний день спрос и интерес к творчеству «новых художников» очень велик.

Не трудно предположить, что материальная сторона перевесила идеологию свободных художников – картины стоят денег, значит, можно их культурную ценность превратить в денежные знаки. Так возникли исковые заявления о возврате картин авторам.

– Спор возник, по-видимому, из-за того, что художники из группы «новые художники» в настоящее время осознали привнесенную временем и течением событий ценность своих картин, – рассказывает старший юрист ЮК Гессена Георгий Мелков, – и, в общем-то, попытались их себе вернуть, хотя, если человек что-то подарил, то, наверное, не в праве уже это забрать.

В Дзержинском районном суде СПб процесс шел достаточно долго, иск «четверки» был удовлетворен. Апелляционная жалоба Сергеем Бугаевым была подана в Санкт-Петербургский городской суд.

Во второй инстанции адвокаты ЮК Гессена рассчитывали на победу – юристы изначально считали своего клиента абсолютно правым. Георгий Мелков рассказывает:

– Дело удалось выиграть. Можно сказать о двух составляющих победы. Первое – это то, что суд правильно применил закон и правильно оценил обстоятельства, которые произошли достаточно длительное время назад, тем не менее, он правильно их сумел оценить по свидетельским показаниям, письменным документам. Это первый аспект. Ну а второй, на наш взгляд немаловажный, – общественная поддержка и общественное внимание, направленное на данную ситуацию.

Сергей Бугаев Африка – знаковая фигура в мире современной культуры, стоит ли удивляться пристальному вниманию широкой общественности к этому делу. Без масс медиа, без общественного резонанса зачастую очень сложно добиться внимательного рассмотрения дела.

Телекамеры, журналисты освещали процесс. Расчет адвокатов Юридической конторы Гессена на влиятельную сторону прессы оказался верным, комментирует Георгий Мелков: «Да, это была наша идея, это был наш ход. И действительно, по таким общественно важным и интересным обществу делам вовлечение прессы и придание огласки этому процессу на самом деле – одно из оружий юриста. Это один из инструментов, чтобы добиться справедливости в суде. Дело было полностью выиграно. За Сергеем было признано право собственности на все это картины».

Юрист ЮК Гессена Георгий Мелков