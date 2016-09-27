Как в современном мире бесконечного выбора и неправдоподобной рекламы покупать действительно нужные вещи? JOY BY JOY был создан, чтобы нести новые знания и помогать вам совершать только правильные покупки!

Выбор: правильный и единственно-возможный

JOY BY JOY – это инновационный интернет-магазин призванный сделать товары для красоты доступными абсолютно всем. Наш девиз прост: выбор не должен превращаться в мучение, а должен приносить исключительно радость! И мы сделали все, что каждый наш читатель и покупатель узнавал, оценивал и приобретал действительно полезное.

Косметика и парфюмерия, товары для детей, передовые средства для ухода за вашим домом – мы предлагаем выбор на любой вкус, всех ценовых категорий. Мы уверены, что часто проблема заключается не только в качестве того или иного средства, а в том, насколько оно подходит именно вам. Благодаря подробным и всеохватывающим описаниям, рекомендациям экспертов и личным тестам, мы помогаем сделать тот самый, единственно возможный выбор.

JOY BY JOY Media

JOY BY JOY Media – это журнал в котором вы найдете все об истории косметических марок, обзоры популярных брендов, информацию о самых передовых косметических ингредиентах и секретные лайфхаки бьюти-блогеров. У нас самые захватывающие видео и самые интересные статьи! Авторы JOY BY JOY сами тестируют продукты, делятся разнообразным опытом, рассказывают о последних открытиях в области косметики и парфюмерии ставят на себе самые настоящие опыты.

Мы не занимаемся продвижением продуктов или косметических марок, мы честно рассказываем о свойствах, качествах, а главное – об эффективности. Только такой подход формирует здоровую конкуренцию среди производителей и повышает качество продукции. Мы решили смотреть на бьюти-индустрию шире, поскольку хотим, чтобы покупатели возвращались за продуктами, которые однажды приобрели у нас.

А еще мы предоставляем уникальную возможность задать вопрос или получить консультацию эксперта – косметолога, трихолога, стоматолога, парикмахера-стилиста и визажиста. Бьюти-блогеры и настоящие звезды YouTube рассказывают о самых последних продуктах, выпускаемых брендами: как они работают, выглядят в реальной жизни и чем отличаются от всего остального.

Хочется купить и при этом сэкономить? Мы предлагаем обзоры проверенных, эффективных, но при этом бюджетных средств для ухода и товаров для красоты.

Хочется новинок и последних достижений в области косметологии и профессионального визажа? Вы найдете подробный рассказ от профессионалов, с их рекомендациями и технологиями применения.

JOY BY JOY – это всеобъемлющее медиа-пространство, удобный интернет-магазин и удовольствие от приятных и нужных покупок!