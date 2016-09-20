Логистика — наука тонкая, особенно когда речь идет о регионах. По статистике покупателями онлайн-маркетов в большей степени являются жители мегаполисов и крупных территориальных центров, а все потому, что транспортировка товаров в провинциальные населенные пункты сопряжена с определенными трудностями. Владельцам виртуальных торговых площадок приходится заключать договора с разными перевозчиками, усложняя бухгалтерский документооборот и расчеты. Относительно недавно появившаяся Яндекс доставка для интернет-магазинов по отзывам снизила градус напряженности, хотя и не решила проблему полностью. Вслед за ней стали появляться и другие агрегаторы, тем самым давая предпринимателям возможность расширять географию сбыта, а потребителям делать больше покупок. В результате выигрывают обе стороны, приводя в равновесие главные рыночные регуляторы: спрос и предложение.



Принцип работы любого агрегатора — прием заявок в режиме единого окна. Несмотря на то что Яндекс доставка для интернет-магазинов отзывы получает достаточно хорошие, она не единственная, кто активно работает в сфере логистических услуг. Удачно стартовал и ресурс Шиптор, присоединившийся к общей эстафете. Подключившись к системе сервиса, маркеты могут сотрудничать сразу с несколькими перевозчиками (включая постаматы и Почту России), но при этом забор посылок осуществляется на так называемый Генеральный склад. Получение заказов происходит автоматически через специальный модуль, предусматривающий три варианта передачи данных: API, файлы CSV, Личный кабинет. После подачи заявки товары перемещаются на обработку силами Shiptor — клиенту нужно лишь указать, какими курьерскими службами будет произведена доставка.



После соответствующей обработки (взвешивание, измерение, упаковка) посылки оцениваются согласно установленным в договоре тарифам и переходят в фазу проверки адресных данных. В случае выявления каких-либо несоответствий в координатах получателя они задерживаются на временное хранение. Оплата за транспортные услуги списывается со счета веб-шопа через онлайн-банкинг, тем самым сокращая время на банковское обслуживание. Взяв на вооружение отзывы о Яндекс доставке для интернет-магазинов, Шиптор усовершенствовал функцию консолидации отправлений, а также отшлифовал процесс отслеживания отправлений по индивидуальным трекинг-номерам. Конечно, впереди еще много работы, но даже сегодня можно с уверенностью сказать — агрегаторы принимают непосредственно участие в оптимизации транспортной системы в сфере электронной коммерции.