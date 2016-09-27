Домашний халат - часть гардероба во многих современных семьях. Обычно все модели, предлагаемые в большинстве магазинов, по максимуму стандартные. Сделать их индивидуальными практически невозможно. Или возможно? Именные халаты - возможность сделать хороший подарок себе, родственникам или друзьям, а то и коллегам по работе. С помощью интернет-сервиса создать именной халат проще простого. В специальном конструкторе вы выбираете онлайн, какой именно халат хотите получить (махровый, шелковый, детский), его размер, цвет ткани и вышивки, наносите собственный текст, выбираете, каким шрифтом будет нанесена надпись, вносите личные данные и ждете свой заказ. Стоимость такого именного халата фиксированная, то есть вам не придется больше ничего доплачивать. Нанесение вышивки и рисунков не приводит к его удорожанию. При этом доставка уже включена в стоимость. Почему именной халат стоит заказывать в интернете?

Во-первых, бесплатная доставка в любой регион страны. Во-вторых, качественные материалы. 100% махра и хлопок. В-третьих, оперативное изготовление. Вся процедура занимает всего 1-2 дня. Наконец, каждый халат будет доставлен к своему заказчику в подарочной упаковке. Махровые халаты обладают рядом неоспоримых преимуществ. Их свойства часто называют уникальными. Это удобство, комфорт и приятное ощущение для тела. Такая одежда очень легкая, долговечная, она прослужит вам действительно очень долго. Махровые халаты отлично впитывают влагу. За счет своей структуры и использования исключительно натуральных материалов они являются гипоаллергенными. Это свойство особенно важно для тех, кто страдает ярко выраженными аллергиями. Наконец, махровые халаты позволяют коже дышать. Они отлично пропускают воздух, легко стираются и имеют даже массажный эффект. Чем хорош халат из шелка? У него как и махрового собрата есть множества плюсов. Во-первых, такие халаты всегда в моде. Они смотрятся здорово и позволяют разрабатывать любой дизайн. Во-вторых, такая одежда отличается мягкостью и эластичностью. Она очень удобна и не затрудняет движения. В-третьих, шелковые халаты хорошо пропускают воздух. В жару в них комфортно. Тело не потеет. В-четвертых, шелковые халаты очень долговечны. Срок носки такой одежды может измеряться десятилетиями. При этом они почти не теряют опрятного внешнего вида и не изнашиваются.